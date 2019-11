Campodenno, già iniziati i lavori di ripristino dopo la frana che ha causato 300 mila euro di danni

Sono ancora chiuse – e lo saranno ancora per un po’ – la strada provinciale 67 che collega Campodenno e Lover e la strada del Faè, coinvolte martedì scorso in una frana causata dalle abbondanti precipitazioni di questo periodo.

Trecentomila euro i danni calcolati in seguito ai sopralluoghi effettuati dai geologi e dai tecnici provinciali. “Abbiamo redatto il verbale di somma urgenza – spiega il sindaco Daniele Biada – e la stima dei danni si aggira intorno ai 300 mila euro. In seguito ai sopralluoghi abbiamo affidato i progetti e i lavori, che saranno realizzati dall’impresa Kappa Cob di Peio. La ditta è già all’opera per predisporre un piccolo tomo e dei new jersey che consentano di riaprire la provinciale almeno in senso unico alternato, o magari anche a doppio senso sfruttando la piazzola”.

Dopo il grande lavoro svolto mercoledì dai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, con il taglio delle sterpaglie e delle piante pericolanti, nella giornata di giovedì si è concluso l’intervento con il posizionamento del telo di sicurezza sul versante franato, che servirà a proteggere la zona dalla pioggia che sta cadendo in queste ore e che, secondo le previsioni, dovrebbe interessare la Val di Non e un po’ tutto il Trentino anche nei prossimi giorni.

Tra i lavori programmati, dovranno essere spostati circa 1.000 metri cubi di materiale argilloso che è franato, per poi riprofilare il versante con del materiale drenante, con ogni probabilità del porfido.

“Nel frattempo è stato steso il telo per evitare che la pioggia peggiori la situazione, facendo cedere dell’altro materiale – aggiunge Biada –. Per scongiurare altri danni è stato anche installato un tubo che collega i pozzetti a monte”.

Per quanto riguarda la viabilità, la speranza è che tra pochi giorni si possa riaprire la provinciale. “Non è competenza del Comune, a riguardo dovrà esprimersi il Servizio Gestione Strade della Provincia – conclude il sindaco –. Si spera comunque che tra non molto la strada riaprirà”.

