Cambio ai vertici dei Vigili del Fuoco di Tuenno: Tretter ed Eccher succedono a Valentini e Moratti

Se un comune piccolo come quello di Terzolas, 637 abitanti che si trova in Val di Sole, è costretto a diramare un comunicato per la sicurezza dei propri abitanti, siamo al paradosso o alla frutta.

L’avviso è fin troppo chiaro; “Nei giorni scorsi si sono verificati furti in abitazioni del nostro comune e in zone limitrofe anche in ore serali; pertanto vi preghiamo di prestare la massima attenzione a chiudere tutti gli accessi alle vostre case e depositi. Chiunque veda mezzi o persone sospette è pregato di avvisare subito i carabinieri”.

Se pensiamo che solo qualche anno fa, realtà come quella di Terzolas erano esempi di vita comunitaria, porte aperte anche di notte e se si aveva bisogno di qualcosa, bastava chiederlo e non certo rubarlo, abbiamo, o meglio hanno, sbagliato davvero tutto.

Pubblicità Pubblicità

La forza delle comunità come queste era nel conoscersi tutti, aiutarsi e se arrivava la persona sconosciuta, l’allarme era comune.

Purtroppo una società sempre più complicata ci ha portato a diventare individualisti, a far finta di non vedere per evitare problemi e così anche l’amministrazione di Terzolas è costretta a fare un appello per la sicurezza della propria gente.

Pubblicità Pubblicità

E c’è chi vorrebbe andare avanti su questa strada.

Negli ultimi anni la criminalità è cambiata per vari fattori: individuali, psicologici, sociali, economici, ma anche naturali, come i disastri o il clima (l’estate è più criminogena), o esterni, quali le guerre.

Pubblicità Pubblicità



Il mutato atteggiamento criminale spesso consegue all’adeguamento della malavita alle novità legislative introdotte per contenere il crimine: “fatta la legge, trovato l’inganno” è motto attuale, specie per la criminalità organizzata, per quella economica o quella dei delitti dei cosiddetti colletti bianchi.

Per il fenomeno in continuo aumento dei furti e delle rapine in casa sarebbe forse troppo limitato dare la colpa all’apertura selvaggia delle frontiere che purtroppo ha portato in Italia i criminali di mezza Europa.

Nel merito infatti dopo questa scelta le leggi non sono state adeguate in modo lungimirante al potenziale pericolo. Così facendo spesso ad essere penalizzati sono i cittadini onesti che pagano le tasse e che in cambio devono barricarsi nella propria casa nel timore di essere rapinati o peggio massacrati di botte.