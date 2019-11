Bloccato in A22: denunciato 40 enne tunisino per possesso di cocaina

Tra il 1870 e il 1889 solo gli abitanti del Tirolo meridionale emigrati in America sono stati 23.846, quasi il 7% della popolazione dell’attuale Provincia Autonoma di Trento.

La maggioranza di questi si è stabilita in Brasile, Argentina, Messico e USA.

Il gruppo di Cavedeneri, capitanati dal nostro connazionale Giuliano Berti, residente in Brasile e nipote del nonno emigrato da Cavedine alla fine del 1800, e coordinati da Ivanov Minatti (nato in Brasile e di origini Valsuganote) dopo un piacevole e rilassante volo , è giunto a San Paolo in Brasile.

ll viaggio ha assunto spesso i tratti di un’esperienza indimenticabile, una sorta di rigenerazione prima di entrare in una realtà completamente nuova, difficile e sofferta in quanto, dopo l’abolizione della schiavitù, il governo brasiliano aveva organizzato una grande macchina di propaganda volta ad attrarre nuova manodopera per sostituire gli schiavi.

Toccante ed emozionante l’incontro con Giuliano Berti e, dopo i primi saluti, subito partenza per la visita di San Paolo, la metropoli che conta più di dodici milioni di abitanti nella sola area urbana, la più grande dell’emisfero australe e in particolare la Basilica del Santuario Nazionale di Nossa Senhora Aparecida.

Il più importante luogo di culto cattolico del Brasile che si trova nella città di Aparecida nello Stato di San Paolo ed è la più grande Chiesa Cristiana del continente americano e la seconda al mondo dopo la basilica di San Pietro in Vaticano. Successivamente partenza con volo a Foz do Iguaçu per visitare le cascate. Foz do Iguaçu, la seconda cartolina brasiliana più riconosciuta a livello mondiale grazie a lussureggianti Iguazu Falls, una delle nuove sette meraviglie della natura, confinanti con l’Argentina e patrimonio dell’Unesco.

Spettacolari e suggestive, nate da un’eruzione vulcanica, 275 cascate che formano l’intero sistema lungo il fiume Iguazú. Imponente, la Garganta del Diablo, la gola del diavolo, la più impetuosa cascata formata da 14 salti d’acqua, profonda 700 metri.

Altra località importantissima visitata, la diga idroelettrica di Itaipú, situata sul fiume Paraná, al confine tra Paraguay e Brasile. È il più grande impianto idroelettrico operativo al mondo per quanto concerne la produzione energetica annuale.

Terminate le visite alle cascate e alla diga, trasferimento a Curitiba, fra le foreste pluviali al Parque de Aves per ammirare rari volatili e altri magnifici esemplari della fauna brasiliana e sudamericana. I boschi e le foreste del parco si estendono per oltre 16 ettari e ospitano più di 800 specie di uccelli, oltre a farfalle, rettili, insetti e scimmie.

Al termine, nuovamente in volo per Jaragua Do Sul con l’incontro dei primi emigrati trentini, con emozioni e sensazioni indescrivibili. Bellissima la cerimonia alla Chiesetta Alpina con pranzo assieme alla comunità e un altro gruppo proveniente da Belluno e in particolare da Canale d’Agordo, paese natale di Albino Luciani, divenuto Papa Giovanni Paolo I.

In seguito visita a Pomerode, la città piu tedesca del Brasile e proseguimento del viaggio a Rio dos Cedros, accompagnati dall’amico Valdemar Dalagnolo, con visita alla comunità, al municipio ed al museo storico, accompagnati dalla signora Doralice Panini direttore di cultura e turismo.

Visita nella Chiesetta Madonna Assunta costruita dagli emigrati di Cavedine nel 1927 e Santa Messa celebrata da don Roberto Cattoni. Dietro la Chiesa il cimitero dove sono sepolti parecchi emigrati della nostra valle con attiguo monumento con i nomi dei primi nostri paesani che hanno raggiunto queste località.

Dopo la cerimonia, cena conviviale con la comunità di Rio dos Cedros a base di churrasco.

L’economia brasiliana negli ultimi anni sta vedendo una costante crescita e nonostante le contraddizioni di un ex paese del Terzo Mondo, anche le condizioni di vita stanno migliorando. Le colonie di italiani che si stabilirono in quasi completo isolamento, costruirono strade e villaggi, dando vita ad una regione fino ad allora selvaggia e disabitata che oggi è tra le più prospere del Brasile.

Degne di citazione anche la visita alle città di Blumenau e Rodeio.

Abituati tradizionalmente al consumo quotidiano di vino, i Trentini non tardarono a piantare le prime vigne, con il supporto anche della Provincia Autonoma di Trento e della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige. Nella città vicina a Rodeio abbiamo visitato la Vinicola San Michele, luogo in cui si respira aria trentina e si produce fra i vari vini anche il Teroldego e degli spumanti metodo classico molto interessanti. Alla fine del pomeriggio, ritorno a Jaraguà do Sul con la partecipazione alla cena presso il Schützenfest (Tipica festa tedesca della città).

Altra tappa a Florianopolis: dove si trova la capitale dello stato di Santa Catarina, situata sull’omonima isola soprannominata anche Ilha da magia, fondata nel 1726 con il nome di Nossa Senhora do Desterro (Nostra Signora degli Emigrati).

La città è comunemente conosciuta con il nomignolo di Floripa e vanta il riconoscimento statistico di capitale brasiliana con la migliore qualità della vita e indice di sviluppo umano. L’isola sulla quale sorge, vanta circa cento spiagge di vario tipo.

Le attività principali sono turismo, servizi, università, informatica. Santa Catarina cittadina di 30.000 abitanti molto tranquilla situata all’interno dello stato del Rio Grande do Sul a 600 metri di altezza.

Una delle prime mete della colonizzazione dei nostri emigrati Trentini e Veneti e Nova Trento, cittadina di 11.000 abitanti fondata da oriundi trentini di Roncegno. Oggi, Nova Trento è il secondo centro di turismo religioso del Brasile in virtù dei numerosi pellegrinaggi per visitare i luoghi dove visse Santa Paolina Visintainer, anch’essa trentina di Vigolo Vattaro, considerata la prima Santa brasiliana.

Abbandonati, ma mai scordati questi luoghi ricchi di emozioni e partecipazioni condivise, partenza non senza qualche lacrima, con volo verso Rio de Janeiro, la città che ha messo al centro del mondo il Brasile.

Meta turistica dei sogni con le sue famosissime spiagge e “dannata” allo stesso tempo con le sue favelas comunemente chiamate comunità. Rio de Janeiro è anche sede del carnevale più bello e grande al mondo. Non poteva mancare la visita al gigantesco Cristo Redentore,che si erge a 700 metri a picco sulla città e sulla baia di Rio de Janeiro.

È alta 38 metri, è un simbolo della città ed è stato inserito nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo moderno, posto in cima al Corcovado uno dei monti che circonda la città. Altra visita al monte Pào de Acùcar (Pan di Zucchero) con la sua funivia e soggiorno a Copacabana noto per la sua spiaggia lunga circa 6 chilometri. Le spiagge, la vegetazione vergine, la samba e la travolgente voglia di vivere dei brasiliani sono alcuni degli elementi che attraggono da sempre i turisti, provenienti da tutte le parti del pianeta.

Un grazie sincero per l’amore, l’affetto e la disponibilità di tante persone che abbiamo incontrato e che non ci saremmo mai immaginato di conoscere, a quel Trentino che vive fuori dai nostri confini. Grazie ai Trentini di Florianopolis, Rio dos Cedro, Rodeio, Nova Trento, ci avete emozionato tantissimo.

In questi undici giorni abbiamo avuto l’onore di entrare in contatto con voi, amici o meglio fratelli, che vivete lontano, ma molto radicati alle vostre origini. Vi sentite sempre Trentini ed “Italiani”. Non dimenticheremo mai l’accoglienza commovente che abbiamo ricevuto fin dall’arrivo, al primo incontro con lo striscione all’aeroporto: “Benvenuti Amici Trentini”. Momenti che resteranno impressi nella memoria e nei nostri cuori per sempre.

