A Cles e Cavareno un corso sull’integrazione a favore delle donne immigrate in Val di Non

“Riconoscere la fragilità per raggiungere il benessere – Contrastare la solitudine e l’isolamento culturale, religioso e lavorativo delle donne immigrate in Val di Non”: questo il titolo della serie di appuntamenti organizzati dall’Associazione di Promozione Sociale Intrecci con il contributo della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, in collaborazione con i Comuni di Cles e Cavareno.

Gli incontri sono gratuiti ed aperti a tutti, ma sono rivolti in particolare alle donne immigrate residenti in Val di Non che non riescono ad integrarsi completamente, vivendo così in un contesto di disagio sociale e sentendosi allontanate dalla comunità dove vivono.

Lo scopo è di riportare serenità e benessere attraverso un percorso cognitivo e relazionale, aiutando le donne a capirsi ed a capire la realtà che le circonda, accompagnandole nel superamento di barriere linguistiche, etniche e religiose, per imparare ad accettarsi e ad accettare la società che le circonda, combattendo il senso di solitudine, e a sentirsi realizzate interiormente ed esteriormente al loro nucleo famigliare.

Gli incontri si terranno a Cles in via Tiberio Claudio 22 ed a Cavareno in piazza G. Prati 1. Si svolgeranno due volte al mese, dalle 14.00 alle 16.00, ed inizieranno a Cles partendo da martedì 26 novembre prossimo fino a marzo; proseguiranno a Cavareno da aprile a maggio 2020.

Informazioni ed iscrizioni: Associazione Intrecci – 3388649554 / 3890383363 mail intreccidiconvivenza@libero.it – Facebook: https://www.facebook.com/Intrecci.ValdiNon.TN.It/

