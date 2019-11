Domani la serata di beneficenza in ricordo di Denis Magnani, perché il suo sorriso non si spenga mai

Una serata di beneficenza per ricordare Denis e fare in modo che il suo sorriso non si spenga mai, ma continui a illuminare il mondo ai bimbi che hanno fretta di affacciarsi alla vita. Proprio come lui.

Denis Magnani, di Segno, era infatti nato prematuro a 32 settimane. Marito e padre di due splendidi bambini, il giovane agricoltore è venuto a mancare a 34 anni durante la tempesta Vaia che ha colpito il Trentino a fine ottobre dell’anno scorso.

La sua famiglia ha voluto ricordare il suo animo sensibile e generoso con una serata di beneficenza, realizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini di Segno, di cui Denis – il più giovane del Gruppo – faceva parte.

Il ricavato della serata, che si terrà domani sera, sabato 23 novembre, al Centro Congressi della Cocea a Taio, sarà devoluto all’associazione ANT (Amici della Neonatologia Trentina onlus) e servirà ad acquistare un ventilatore CNO per la ventilazione non invasiva, finalizzata a supportare le funzioni vitali nei prematuri, che verrà utilizzato nel reparto di Neonatologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento.

Saranno presenti anche il dottor Dino Pedrotti, pediatra neonatologo ed ex primario di Neonatologia al Santa Chiara, fondatore dell’associazione Amici della Neonatologia Trentina, e Katia Bertuol, presidente dell’Associazione ANT, che presenteranno l’associazione e il progetto a cui la famiglia di Denis, con la moglie Elisa e i piccoli Loris e Davide, la mamma Mara, il papà Lionello e il fratello Fabrizio, hanno deciso di aderire.

“Abbiamo voluto sostenere questo progetto e organizzare questa serata – spiega la moglie Elisa – per ricordare Denis e il suo animo buono, generoso, il suo carattere espansivo”.

Ad allietare la serata ci penseranno le canzoni di Igor Portolan e la Valium Band in versione acustica. Non mancheranno gli intrattenimenti per i più piccoli con bolle giganti, laboratori e trucca bimbi.

La cena, per la quale da tempo è stato raggiunto il numero massimo di prenotazioni, comprende: aperitivo, antipasto, due primi, un secondo, dolce e caffè. Per i bambini ci sarà un menù apposito.

Nel corso della serata saranno estratti anche i numeri vincenti della lotteria, grazie alla quale è possibile ambire a ricchi premi, tra cui il buono di 500 euro presso Euronics Cles – Punto Luce (1° premio), lo Smartbox per 3 giorni per 2 persone (2° premio) e il buono di 200 euro presso Poli – Regina – Orvea (3° premio).

Chi non sarà presente alla serata, ma desideri comunque sostenere questo nobile progetto, potrà fare una donazione libera versando la propria offerta direttamente a “Associazione Amici della Neonatologia Trentina” Cassa Rurale di Trento – IBAN: IT61L 08304 01802 0000 01711785 – Causale: Serata raccolta fondi Magnani Denis Taio.