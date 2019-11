Dolomiti Energia Trentino, domenica sera la decima di campionato al Taliercio contro Venezia

I bianconeri per la 26a volta da quando sono in Serie A affrontano la Reyer: partita delicata al Taliercio, dove i campioni d’Italia in carica sono ancora imbattuti in campionato. Palla a due domenica alle 20.30, diretta Eurosport Player anche in Clubhouse.

Quella contro la Reyer per Trento sarà la partita numero 17 della stagione: sette vittorie e nove sconfitte tra campionato e 7DAYS EuroCup per i bianconeri, capaci però nonostante gli alti e bassi di rendimento di queste prime settimane di rimanere nella parte sinistra della classifica di Serie A con quattro vittorie e altrettante sconfitte arrivando al “giro di boa” del girone di andata.

Ancora orfani di Aaron Craft, capitan Forray e compagni dovranno trovare il modo di mettere assieme i buoni momenti di pallacanestro mostrati nelle partite (seppur finite male) con Cremona e Oldenburg e assemblare 40′ di qualità e carattere per provare a strappare due punti pesanti su un campo a dir poco difficile da espugnare.

I campioni d’Italia in carica di Venezia giocano anche quest’anno per inseguire i massimi obiettivi stagionali in Serie A e in 7DAYS EuroCup, dove hanno ottenuto la qualificazione alle Top 16 grazie a sei successi consecutivi.

I ragazzi allenati anche quest’anno da coach Walter De Raffaele in questo avvio di stagione hanno costruito i propri successi sulla capacità di difendere il proprio campo, dove gli orogranata, eccezion fatta per la sconfitta in volata contro il Partizan nel Round 1 di coppa non hanno mai perso punti per strada. Quattro vittorie su quattro incontri in campionato, tre su quattro in EuroCup.

La forza trainante della Reyer, prima ancora delle qualità realizzative di giocatori di grande talento offensivo come Daye, Watt e Bramos, è la straordinaria difesa dei lagunari: un dato per riassumere la forza degli orogranata nella propria metà campo? Nei quattro successi casalinghi in campionato hanno vinto segnando “appena” 69 punti di media.

Quella fra Trento e Venezia è una sfida infinita, una rivalità che nel giro di pochissime stagioni ha resto le sfide tra bianconeri e orogranata fra le più attese non solo dalle rispettive tifoserie, ma da tutto l’ambiente della pallacanestro italiana. Inevitabile, quando due formazioni si affrontano per tre anni di seguito nel dolce inferno dei playoff scudetto. La finale 2017 vinta dalla Reyer 4-2, la semifinale del 2018 chiusa 3-1 per Trento nell’apoteosi della BLM Group Arena, i quarti 2019 risolti solo in un’infuocata gara-5 al Taliercio.

Dieci vittorie e 15 sconfitte per Trento nei 25 precedenti fra regular season e playoff in cinque stagioni di massima serie. L’ultimo successo dei bianconeri in trasferta a Mestre è quello arrivato dopo un tempo supplementare nel diciannovesimo turno di campionato lo scorso 10 febbraio: 22 punti, 12 rimbalzi e quattro assist a referto per Aaron Craft in una partita pazzesca risolta proprio da una tripla di quello che sarà il grande assente del match di domenica sera.