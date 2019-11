Autotreno esce di strada a Borgo Valsugana, traffico deviato

Grande attesa per il primo fine settimana della diciottesima edizione del Mercatino di Natale Asburgico di Levico Terme, con i cancelli del Parco aperti fin dalla mattina del 23 novembre.

Mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista alle ore 14.00 presso il Parco Secolare degli Asburgo con la presenza delle autorità e con la suggestiva sfilata dei figuranti della Corte Asburgica.

Le numerose casette in legno addobbate a festa sono pronte ad accogliere i numerosi visitatori che ogni anno accorrono a visitare il Mercatino più incantato del Trentino, apprezzato proprio per la sua ambientazione unica nel Parco Secolare degli Asburgo, entrato a far parte della rete dei Grandi Giardini Italiani a testimonianza del valore storico ambientale che ricopre.

Pubblicità Pubblicità

Una passeggiata tra le casette in legno che colorano i suggestivi viali alberati del Parco per un percorso alla scoperta delle eccellenze dell’artigianato e della gastronomia: decorazioni natalizie, oggetti artigianali in pelle, vetro, legno e tessuto, i sapori della tradizione, gustosi piatti cucinati al momento, un brindisi alle feste con un caldo bicchiere di brulè.

Sarà come da tradizione un Mercatino di Natale adatto a tutti, dove famiglie, grandi e piccini potranno lasciarsi trasportare dalle emozioni con un programma ricco di eventi.

Nelle giornate di sabato e domenica numerose saranno le attività:

Babbo Natale sarà sul suo trono dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 18 per ascoltarvi e ricevere le vostre letterine, e se vorrai potrai scattarti una fotografia e stamparla direttamente al Mercatino! Pubblicità Pubblicità



Il Villaggio degli elfi, aperto dalle 10.30 alle 18.30, vi accoglierà a braccia aperte, gli elfi saranno contenti di avere un aiutante in più Pubblicità Pubblicità

La Carrozza di Babbo Natale condurrà bambini e genitori alla scoperta di Levico Terme

La Chistmas Band allieterà, con la sua musica, tutto il Parco secolare degli asburgio, dalle 15:00 alle 18:00.

La sfilata di inaugurazione della Corte Asburgica alle ore 14.00, anche la corte asburgica giungerà al Parco per dare il benvenuto.

Spettacolo canoro di Cori di montagna sabato dalle ore 17.00

Crea la tua Casetta di Pan di Zenzero sabato dalle ore 13:30 alle 17:30

Da questo Parco incantato è possibile poi scoprire le vie del Centro Storico con le sue accoglienti botteghe storiche, ma non solo.

Dal 23 novembre al 6 gennaio si trova anche una mostra con oltre 100 presepi e la natività in Piazza della Chiesa.

Tra le novità di quest’anno spicca la collaborazione nata Exa Dream Photography. Esiste un luogo magico dove grandi e piccini potranno incontrare Babbo Natale e grazie ad Exa Dream Photography sarà possibile scattare e stampare la propria foto con Babbo Natale direttamente al Mercatino.

Durante il periodo del Mercatino di Natale sarà possibile visitare il Forte Colle delle Benne tramite il comodo servizio di navetta in partenza dall’ingresso del Parco in Viale Rovigo.