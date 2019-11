I «Gretini» gettano la maschera: venerdì 29 manifestazione politica e città paralizzata. E le forze dell’ordine?

I “gretini” trentini in versione Friday For Future Trento lo hanno dichiarato apertamente: venerdì 29 bloccheranno la città manifestando per tutta la mattinata alla rotonda dell’area ex area Zuffo; punto nevralgico del traffico cittadino che se occupato avrà ripercussioni sul traffico di tutta la città.

Tanto per dare una giustificazione ad una manifestazione che di ambientalistico non ha nulla, anzi, è in realtà politica, i “gretini” scrivono: “Vogliamo esprimere il nostro dissenso contro un’amministrazione che alle nostre manifestazioni risponde con amichevoli pacche sulle spalle, per poi portare avanti progetti di devastazione ambientale come autostrade e bacini idrici artificiali”.

Adesso è tutto chiaro: sarà una manifestazione politica contro la giunta di centro destra e la dimostrazione che i “Gretini”dell’ambiente se ne infischiano alla grande. Ora loro fanno solo politica, e come gli studenti svogliati e fancazzisti solo di venerdì per fare il week end lungo naturalmente.

Solo che c’è un particolare molto importante.

Bloccando la rotonda anche solo per un paio d’ore s’avranno punte di smog molto altee a causa delle vetture ferme in tutta la città; molti lavoratori non raggiungeranno i posti di lavoro e l’ambiente più che un beneficio, avrà un enorme danno.

Ovviamente nessuna voce contraria, ma la curiosità è legata alle regole d’ingaggio che saranno date alle forze dell’ordine.

La logica vorrebbe che la manifestazione alla rotonda Zuffo fosse vietata anche in forma simbolica o per un breve periodo ed ogni avvicinamento ovviamente respinto.

Succederà? Impossibile dirlo.

C’è una settimana perché organizzatori e forze dell’ordine provino a trovare un’alternativa concordata che ovviamente non potrà essere la rotonda ex Zuffo.

Vedremo se le autorità cittadine si prenderanno la responsabilità di assistere passivamente al blocco della città, oppure se avranno il coraggio di una decisione che sarebbe nell’interesse di tutta la cittadinanza.