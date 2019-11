“Credevo che ” o della violenza domestica: stasera al Mart il reading in musica organizzato da Falenablu

In molte aree italiane, una delle principali cause di inquinamento dell’aria è una non corretta combustione della legna.

Informarsi è importante per proteggere la salute. Di questo e di altri aspetti riguardanti la sicurezza degli impianti termici a legna si parlerà in un incontro in programma lunedì prossimo, 25 novembre, alle 20.30 al centro culturale di Brentonico. Ci saranno i tecnici dell’Agenzia provinciale protezione ambiente e i Vigili del fuoco.

Per l’assessore alle foreste, Moreno Togni: «Vogliamo sensibilizzare i cittadini a un uso corretto delle stufe a legna, senza demonizzare questa fonte di energia rinnovabile. Negli ultimi tempi, infatti, si sente molto parlare dell’argomento ma se questo non viene affrontato nelle giuste sedi e coi tecnici specializzati, si rischia di farsi un’idea sbagliata.

Pubblicità Pubblicità

Un altro aspetto importante è legato alla sicurezza degli impianti.

Stufe e camini, infatti, se ben funzionanti e controllati periodicamente, permettono di sfruttare al meglio la legna senza inquinare, ma soprattutto garantiscono la nostra sicurezza.

Pubblicità Pubblicità

Un impianto di scarico dei fumi idoneo, una corretta ventilazione e un apparecchio collaudato e a norma sono la base per evitare incidenti anche gravi come l’incendio delle abitazioni o l’intossicazione da monossido di carbonio che, anche a concentrazioni basse, può causare notevoli danni all’organismo e perfino la morte».

L’assessore alle energie rinnovabili Alessandra Astolfi aggiunge: «Il riscaldamento tramite legna è una pratica tradizionale che siamo portati a considerare innocua perché naturale. In realtà in certe zone diventa la principale sorgente inquinante dell’aria che respiriamo.

Pubblicità Pubblicità



Se non si usano precisi accorgimenti, dalla combustione del legno si sprigionano polveri sottili e sostanze tossiche nocive per la nostra salute. La serata organizzata con Appa e Vigili del fuoco fornirà a tutti consigli utili e preziosi anche attraverso opuscoli informativi per utilizzare e gestire al meglio stufe e camini».

L’Altopiano di Brentonico ha una superficie di circa 57 km quadrati.

Di questi 5.700 ettari circa 4.048 sono a bosco (sia privato che pubblico). Il prelievo di legname è una pratica molto diffusa e radicata, che permette di contrastare in parte l’avanzata del bosco.

I boschi brentegani sono ricchissimi di legname da ardere di qualità, formato soprattutto da faggio e qui, per secoli, la legna è stata l’unica fonte di energia disponibile. «Annualmente sull’Altopiano vengono prelevati dai 12 ai 13 mila quintali di legname fra uso interno (destinata ai censiti) e uso commercio, il 90% del quale è per legna da ardere.

Bisogna quindi incentivare l’utilizzo di questa risorsa attraverso tecniche e apparecchiature all’avanguardia al fine di non danneggiare l’ambiente» argomenta ancora Togni.