Bambini e ragazzi in Paganella con le Sat di Denno e Val Cadino per imparare a sciare

Tutti in Paganella per imparare a sciare divertendosi in compagnia. Anche quest’anno la Sat Val Cadino di Campodenno e la Sat di Denno vogliono organizzare un corso di sci rivolto a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie.

Il corso si svolgerà ad Andalo, in Paganella, il pomeriggio dalle 14 alle 16 nelle giornate di sabato 11-18-25 gennaio 2020 e sabato 1-8-15 febbraio2020, per un totale di sei lezioni. Si partirà con il pullman dalla piazza della chiesa di Campodenno alle 13.

Per festeggiare la fine del corso, l’ultimo giorno ci saranno la gara di sci e un rinfresco per tutti. Il costo è di 150 euro e lo stagionale dovrà essere acquistato personalmente dai genitori provvisti di fototessera agli uffici Skipass Paganella Dolomiti, esibendo la tessera Sat, al prezzo di 85 euro per i bambini nati dopo l’1 gennaio 2009 e di 145 euro per i ragazzi nati dopo l’1 gennaio 2006.

Se si dovesse raggiungere il numero minimo di iscrizioni, sarà organizzato anche un corso di snowboard.

I bambini e ragazzi non soci Sat dovranno iscriversi al costo di 15 euro tramite apposito modulo e fototessera. Le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 20 dicembre comunicando nominativo, data di nascita, capacità sciistica e contatto di un genitore (telefono e indirizzo e-mail).

Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di attrezzatura da sci (sci, scarponi, bastoncini e casco). La quota d’iscrizione dovrà essere versata sul conto corrente della Sat Val Cadino.

Per motivi organizzativi e di sicurezza le due sezioni Sat consigliano ai partecipanti l’utilizzo del pullman per il trasporto. Potranno usufruirne anche i genitori che volessero accompagnare i ragazzi, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Renato Paoli (328-8242782), Alessio Miclet (333-2363682), Matteo Pezzi (349-1225022) per la Sat Val Cadino oppure Lorenzo Gramola (328-2559109) o Andrea Fedrizzi (338-3897793) per la Sat di Denno.