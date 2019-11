Apre oggi a Palazzo delle Albere «il Mondo di Leonardo»

“ L’altro Far West:cinque mesi in bicicletta agli antipodi della frontiera americana” è il tema dell’incontro culturale promosso per questa sera a partire dalle 20,30 alla sede del Cai di via Manci 57.

A raccontare il viaggio in solitaria sarà Alessandra Villa che da sola in bicicletta ha attraversato gli altopiani desertici della puna argentina, i ghiacciai della Patagonia, lungo la mitica Ruta 40 e la Carretera Austral, seguendo le Ande dai Salares boliviani al Fitz Roy via Aconcagua.

Sarà il racconto di cinque mesi di viaggio attraverso alcuni dei più straordinari paesaggi del Sud America.

Alessandra Villa: “ La ricetta ideale per fare mille incontri, sperimentare l’ospitalità latina, immergersi nel silenzio profondo di sconfinate regioni di frontiera; ma anche per dimagrire a vista d’occhio, risolvere problemi meccanici in mezzo al deserto, accamparsi in chiesa, passare una breve convalescenza nel regno delle piogge eterne. Gli ingredienti ? Un robusto spirito di avventura, abbondante capacità di adattamento e un pizzico di senso dell’umorismo”.

Ma anche: “Dopo aver studiato la letteratura italiana del Rinascimento alla Scuola Normale, e dopo averla insegnata una decina d’anni in Francia, presa dalla crisi della quarantina decido di darmi all’erranza come i cavalieri del mio Ariosto, a cavallo però, io, di una bici. Nel frattempo, torno sui banchi dell’Università, a Losanna e a Grenoble, per studiare il turismo sostenibile, e mi preparo a far scoprire le bellezze del cicloturismo a tutti quelli che vorrebbero, ma ancora non osano.”

