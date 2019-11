Acqua per l’Etiopia grazie alla Pro Loco di Revò e all’associazione “Solidarietà Vigolana”

Si apre un rubinetto e l’acqua sgorga copiosa, avendo raggiunto la sua destinazione finale. Contemporaneamente, l’apertura di quel rubinetto rappresenta un bell’obiettivo raggiunto per la Pro Loco di Revò e l’associazione “Solidarietà Vigolana”, che hanno sostenuto finanziariamente un importante progetto idrico in alcuni villaggi dell’Etiopia.

Attraverso la Cooperazione Internazione della Provincia autonoma di Trento e l’impegno e la determinazione di queste due associazioni, è stato possibile inaugurare ufficialmente l’ultimo tratto di un acquedotto.

Le due realtà trentine sono presenti in quel momento con i propri rappresentanti: Stefano Vernuccio e Silvio Demattè, rispettivamente presidente e cassiere di “Solidarietà Vigolana”, Romedio Arnoldo, presidente della Pro Loco Revò, insieme ai soci Alessandro Rigatti, Gianni Rigatti e Ilaria Martini.

“Abbiamo assistito all’apertura delle sei fontane realizzate negli ultimi mesi – racconta Alessandro Rigatti – e alla grande cerimonia ufficiale tra l’entusiasmo e la riconoscenza delle popolazioni locali, con balli, canti, convenevoli e regali”.

Si tratta di un’iniziativa importante che procede da diversi anni grazie alla collaborazione e al coordinamento offerto a livello locale dalle diocesi di Emdibir, nella regione del Guraghe, a qualche centinaio di chilometri dalla capitale Addis Ababa.

Questo nuovo acquedotto costituisce il sesto lotto realizzato nella regione montuosa dove le persone vivono in villaggi più o meno grandi, dispersi e lontani tra loro.

Finora sono stati realizzati 65 punti di distribuzione dell’acqua che garantiscono un servizio di non poco conto alle tante famiglie della zona (circa 30.000 persone) che altrimenti sarebbero costrette, come fanno da sempre, a compiere chilometri di strada ogni giorno per l’approvvigionamento idrico delle proprie case, i tukul.

“Nella nostra visita in quelle terre vediamo soprattutto donne e bambini caricarsi sulla schiena taniche di svariati litri, assicurati al corpo da un foulard, compiere lunghi viaggi alla ricerca di acqua – prosegue Alessandro –. Oggi, grazie anche alle ultime sei fontane realizzate con il nostro contributo, abbiamo alleviato la fatica di tante persone e garantito loro acqua fresca e pulita”.

L’acqua viene prelevata alla sorgente in alta quota e, sfruttando la gravità e la discesa naturale del terreno, viene raccolta in cisterne, realizzate attraverso i precedenti progetti, e poi distribuita villaggio per villaggio per mezzo di fontane con 6 rubinetti ciascuna. Queste vengono aperte due volte al giorno e la popolazione locale si accalca, munita di taniche colorate, per portare nella propria casa l’acqua ad uso domestico.

“Al momento dell’apertura di queste fontane, in ogni villaggio, siamo accolti da decine di donne e bambini in festa che gridano e ballano, facendoci rendere conto della bellezza di quel momento e dell’importanza che quei manufatti, da loro stessi realizzati con fatica, hanno per loro e per la loro vita – ricorda Alessandro –. Qui ci rendiamo conto di quanto questo bene sia davvero prezioso e come rappresenti la vita stessa, come ci fanno notare del resto, nel loro discorso istituzionale sotto una tenda montata per l’occasione, anche gli anziani dei villaggi. Sono rappresentanti delle popolazioni ortodosse, musulmane, protestanti e cattoliche che qui vivono in simbiosi, senza divisioni o contrasti, a darci il benvenuto e a inaugurare l’opera. Siamo fatti accomodare su poltrone in legno, accanto al vescovo di Emdibir”.

Qui la Chiesa opera a favore di tutti, indistintamente dalla fede di appartenenza, promuovendo progetti umanitari finalizzati a garantire a tutti l’educazione attraverso la scuola, la sanità attraverso le cliniche (molto umili) e l’acqua potabile attraverso gli acquedotti, come quest’ultimo.

“È stata una bella occasione di cooperazione, non solo internazionale, ma anche locale, che ha visto la Pro Loco di Revò collaborare con la “Solidarietà Vigolana” – conclude Alessandro Rigatti –. È dai tempi del terremoto a L’Aquila che le due realtà collaborano fattivamente, promuovendo annualmente importanti progetti a favore di chi è meno fortunato. Ogni anno la Pro Loco devolve parte delle proprie entrate a sostegno di questi progetti nella convinzione che ‘fare del bene, fa stare bene insieme’”.