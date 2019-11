A Nomi la 12°edizione del «Matrimonio dei sapori trentini»

Non è facile crescere: alle volte è una strada in salita, e ci sono degli ostacoli da affrontare che sembrano insormontabili.

Ci sono tanti piccoli segnali da non sottovalutare: depressione, irritabilità, apatia, disturbi alimentari, incomprensioni in famiglia, problemi con gli amici, bullismo, fino all’autolesionismo e alle tendenze suicide.

Ma ce n’è uno, che è il più pericoloso: la solitudine, e il senso di isolamento.

Pubblicità Pubblicità

Per questo nasce App To Young: per dare voce ai ragazzi che vivono un momento di malessere, di disagio, e hanno voglia di parlare con una voce amica.

L’incontro di presentazione è previsto questo mercoledì 20 novembre alle ore 20.30 presso la Sala Filarmonica di Rovereto, in cui si darà riscontro di un importantissimo progetto denominato “Invito alla Vita”, che ha visto per la prima volta in campo tutti assieme i Clubs Service di Rovereto, ovvero: i tre Lions Club Host, San Marco e Fortunato Depero, i due Rotary Club Rovereto e Vallagarina, la Round Table, il Club 41 Italia, il Rataract di Rovereto e Riva del Garda, Together We Can e l’Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto.

Pubblicità Pubblicità

Più che convinto pure il Patrocinio del Comune di Rovereto e della Comunità di Valle della Vallagarina.

Stimato relatore dell’incontro sarà il dr. Stefano Alemanno, Educatore – Pedagogista – Ufficio Progetti Innovativi del Comune di Firenze.

Pubblicità Pubblicità



A Rovereto il progetto è stato presentato e attivato con apprezzamento in ben quattro Istituti superiori, ovvero: Liceo Rosmini, Istituto Tecnico Tecnologico Marconi, Istituto d’Arte Depero e l’Istituto Alberghiero.

Coinvolti ben qualche centinaio di ragazze e ragazzi.

Come funziona il progetto? È molto semplice. AppToYoung è una app creata per tablet e smartphone – gratuita, leggera e facile da scaricare – in cui i ragazzi possono scegliere se chattare con i propri coetanei (peer affiancati online da una psicoterapeuta, secondo la metodologia YOUNGLE), o telefonare al numero verde gestito da psicologhe dell’ ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.

Tutti i dati sensibili ed i contenuti delle conversazioni sviluppate in chat, come pure l’intera app sono contenuti all’interno del server dell’ Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, che ne ha validato anche l’affidabilità in termini di sicurezza e protezione dei dati sensibili degli utenti.

Nell’incontro con i vari Istituti superiori verranno presentati i dati di 10 mesi di lavoro in chat, i diversi problemi presentati, con una dettagliata analisi qualitativa e quantitativa.

Un focus particolare nella presentazione sarà dedicato alla modalità di lavoro “online”.

Il progetto AppToYoung è stato presentato nelle scorse settimane a Roma presso l’Ufficio Prevenzione del MIUR, dopo che l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana ne ha validato l’efficacia in termini di prevenzione del disagio giovanile, contribuendo alla diffusione della app negli Istituti Scolastici Superiori del territorio regionale toscano.