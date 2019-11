«Racconti di vita»: Generazioni a Borgo Valsugana con la leggenda della pallanuoto Sandro Campagna

Sul tema della “riorganizzazione e raddoppio della statale 47 della Valsugana, tra Castelnuovo e Grigno”, la Provincia Autonoma di Trento ha organizzato tre incontri pubblici per informare la popolazione. Gli incontri sono aperti a tutti i residenti ed ai portatori di interessi collettivi.

Il calendario degli appuntamenti: – lunedi 18 novembre, alle 20.30, a Grigno, presso la Cassa Rurale; – martedi 19 novembre, alle 2030, a Castel Ivano, al Centro Sociale di Villa Agnedo; – mercoledi 20 novembre, alle 20.30, ad Ospedaletto, presso il teatro.

Questi incontri sono stati organizzati facendo seguito all’autorizzazione per la concertazione pubblica, con delibera di Giunta Provinciale n. 269 di data 01 marzo 2019, e dopo il deposito presso gli uffici dell’ ”U.M.S.T. Grandi Opere e Ricostruzione” e la trasmissione ufficiale ai comuni interessati, in data 29 ottobre, di copia completa del “Documento Preliminare di Progettazione” dell’opera in oggetto. La Provincia Autonoma di Trento ha organizzato gli incontri pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1 let. C) della LP 26/93 e ss.mm.i.

