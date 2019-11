Il soccorso alpino del Trentino incontra il capo dello Stato Sergio Mattarella

Lo scopo del bando del Comune denominato “ Arti & Mestieri” era quello di riqualificare tre locali del centro storico chiusi da tempo.

Uno si trova in via Belenzani e due in via Roma.

Il progetto del Comune è stato attuato in collaborazione con Itea che di fatto è l’ente proprietario degli spazi dismessi.

Pubblicità Pubblicità

19 le realtà imprenditoriali che hanno presentato le proprie iniziative per l’utilizzo dei locali in comodato gratuito per tre anni.

Al termine ad una positiva valutazione dei risultati delle attività, il comodato gratuito potrebbe essere rinnovato per un biennio.

Le tre realtà imprenditoriali vincitrici che si sono aggiudicate gli spazi al piano terra di Via Belenzani ai civici 52-56 ed in via Roma 56 per un locale su due livelli piano terra e primo piano e via Roma 58/62 piano terra, sono le seguenti: l’ escape room “ Fuga da Trento”, “Pannoliamo” che sarà un negozio di pannolini lavabili con spazi riservati a mamme e bambini e “ Un fiore all’occhiello” pasticceria vegana che di fatto sarà la seconda sede della già nota “ Black Sheep” di via Lunelli.

“ Arti & Mestieri” è un progetto pilota rivolto a giovani imprenditori con lo scopo di riqualificare gli inutilizzati, favorendo la partecipazione e la crescita del Centro Storico.

Pubblicità Pubblicità



Se il progetto risulterà vincente, molti altri sono gli spazi disponibili in centro città ed un triennio di locazione gratuita può essere un incentivo significativo per aprire un’attività in proprio, in tempi di estrema difficoltà.