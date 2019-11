I cittadini di Ossana e Pellizzano dicono no alla nascita del Comune unico di “Castel San Michele”

‘Originalità’ sarà il filo conduttore dello spettacolo musicale “Tolasùauta”, che si terrà venerdì 29 novembre ad ore 21,00 al Cinema Teatro di Cles in via Marconi.

Lo spettacolo è stato organizzato per celebrare i vent’anni di attività della “Libera Coralità Clesiana”, nata nell’autunno del 1999, in collaborazione con il Comune di Cles, la Pro Loco di Cles, la Comunità della Val di Non, La Cassa Rurale Val di Non, e con la partecipazione della Compagnia ‘Miscele d’Aria Factory’.

Ce ne parla in dialetto noneso, per restare in tema col titolo, il Presidente della Coralità, Avv. Massimiliano Debiasi, durante la conferenza stampa tenutasi lunedì 18 novembre, evidenziando il carattere dell’originalità che da sempre contraddistingue le esibizioni del gruppo corale.

“Noi non siamo il classico coro di montagna, abbiamo trasformato le voci in ‘strumenti di canto’, ci esibiamo in ambiti ed ambienti diversi. Il nostro repertorio spazia tra vari generi, con la musica abbiamo un approccio disincantato e goliardico. Abbiamo preso spunto dal Maestro Bepi De Marzi, con il quale abbiamo collaborato a lungo. Poi con la manifestazione ‘Sole&Non’ per 13 anni abbiamo portato i cori ad esibirsi per le strade, mentre con il gruppo Miscele d’Aria Factory abbiamo realizzato le opere ‘Montagne Migranti’ e ‘Rulli di luce’, innovativi concerti silenziosi perchè ascoltati in cuffie wireless. In seguito, a fianco del Maestro Walter Marini, abbiamo preso parte agli spettacoli musicali basati sulle opere del compianto artista noneso Carlo Piz, ‘Onde Parade – Sol Solat – e Luna Ligera’ dove ci siamo esibiti in vere e proprie interpretazioni teatrali. Nel corso degli anni abbiamo stretto amicizie con diversi cori, anche esteri, che sono in sintonia con il nostro pensiero, cioè cantare per il piacere di mettersi in gioco.

Originalità e teatralità sono i nostri motori; ci piace cantare ‘a braccio’, con spontaneità e senza spartito. Il titolo dello spettacolo, ‘Tolasùauta’ (letteralmente ‘prendila alta’) è riferito quando, in prova, chiediamo sempre al nostro Maestro, il Direttore del Coro Tullio Lorenzoni, di darci una nota più altra dell’originale, perchè per chi ascolta il pezzo ha sonorità più brillanti ed un maggior volume. E l’immagine della locandina rappresenta un ‘tonimetro choirmaster’, cioè quello strumento che il Maestro usa per darci la tonalità corretta. Siamo un gruppo di persone, una ventina, che cantano soprattutto per divertirsi, ma non ci tiriamo indietro quando si tratta di solidarietà, o di iniziative originali, come poesia e musica, arte e musica, letteratura e musica. Quello che verrà messa in scena per il 20° anniversario non sarà una festa consueta, ma sarà una rappresentazione multimediale, con filmati, video, immagini, interventi, mix di canzoni, ricordi, parole, come sfogliando un album di ricordi, il tutto contornato dalla scenografia e coreografia di Carlo Casillo“.

Presente alla conferenza anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Cles, Avv. Vito Apuzzo, il quale evidenzia l’importanza di questo compleanno, e di come gli spettacoli della Coralità, con la loro particolarità ed originalità, abbiano sempre ottenuto una notevole affluenza di pubblico, ed aggiunge “Queste persone, che pur lavorando, da vent’anni trovano il tempo di riunirsi a cantare, denotano una grande passione ed entusiasmo, molto spesso volte a favore della comunità”.

Prevendita biglietti presso Pro Loco Cles e Cartolibreria Visintainer Cles