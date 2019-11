Trento: cinquemila visitatori per «Mondo Donna»

La tredicesima edizione di Mondo Donna ha chiuso col botto: superata quota cinquemila visitatori, record raggiunto anche in considerazione delle favorevoli (ovviamente solo per l’organizzazione di Progema ed il suo staff ) che hanno portato visitatori in continuità sin da venerdì.

Visitatori non solo trentini, ma anche dall’Alto Adige, da Belluno e da Verona a conferma di questa fiera coniugata al femminile che finisce per avere un successo trasversale che coinvolge un po’ tutti.

Curiosità in serie, originali manufatti sia artigianali che industriali, laboratori con tutte le tecniche di lavorazione dei più disparati tessuti.

Bigiotteria e articoli per la casa con proposte che spesso finiscono per diventare delle piccole opere d’arte.

Insomma l’idea di Giorgio Lever è cresciuta nel tempo, riuscendo sempre ad assecondare i desideri ed i gusti di un mondo femminile in continua evoluzione.

Un successo come quello di quest’anno non può che essere di stimolo ad organizzazioni delle future fiere ancora più coinvolgenti.

L’unica incognita la sede. Non si sa né fino a quando quella di via Briamasco resterà a disposizione, ma nemmeno quale potrà essere quella alternativa.

Dal momento che quella prospettata come possibile, all’ area ex Italcementi, fa parte di un progetto che deve ancora iniziare ed anche in questo caso non si sa quando.

Intanto sono già state ufficializzate le date delle prossime edizioni: quella primaverile sarà il 28 e 29 febbraio 2020, mentre quella invernale dal 30 ottobre al primo novembre.