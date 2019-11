Spini di Gardolo: vanno a fuoco due camion frigo della ditta Blue City

Sono stati oltre cinquemila i visitatori che in questa edizione hanno visitato la fiera «Mondo Donna» a Trento in via Briamasco nel week end.

Visitatori non solo trentini, ma anche dall’Alto Adige, da Belluno e da Verona a conferma di questa fiera coniugata al femminile che finisce per avere un successo trasversale che coinvolge un po’ tutti.

Curiosità in serie, originali manufatti sia artigianali che industriali, laboratori con tutte le tecniche di lavorazione dei più disparati tessuti.

Bigiotteria e articoli per la casa con proposte che spesso finiscono per diventare delle piccole opere d’arte.

Ma in ogni grande evento qualcosa può sempre andare storto.

Alcuni lettrici si sono lamentate per il costo del parcheggio ritenuto «fuori dal tempo».

Annesso alla fiera esiste un parcheggio: «Voglio esprimere pubblicamente la mia protesta circa un fatto negativo che ho vissuto oggi recandomi alla fiera espositiva Mondo Donna. Annesso alla fiera esiste un parcheggio a cui si accede dopo aver pagato il dovuto ticket, ma quello che non ritengo assolutamente consono al servizio, è il costo di detto ticket: cinque euro a giornata, dall’apertura alla chiusura» – scrive una nostra lettrice che si firma

Il costo a quanto pare non è legato alla parcheggio della giornata infatti a anche se rimani una sola ora paghi sempre lo stesso, cioè 5 euro.

«Nonostante l’ora del mio arrivo le ore 15 di oggi pomeriggio – ribadisce appunto la lettrice – ho dovuto pagare per intero i 5 euro» (foto ricevuta).

Poi oltre al salasso sono arrivati anche i comportamenti maleducati del personale: «alle nostre rimostranze dal personale responsabile abbiamo ricevuto solamente risposte ironiche e maleducate – racconta la lettrice – ritenevo la mia Trento una città di accoglienza, organizzata e disponibile, ma mi devo ravvedere, notando una svogliatezza ed un’arroganza che, da lavoratrice trentina, mi sgomenta e mi rattrista»

E ancora: «sarei felice, e non solo io, a quanto noto intorno, che certe assurde pretese venissero bloccate da chi di dovere e che si tenesse conto delle legittime proteste e delle osservazioni negative espresse dai visitatori delle varie fiere e dai medesimi standisti, che si uniscono a noi per tentare di correggere gli esiti negativi, non certo per passatempo»