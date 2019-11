Skicross, Pascal Rizzi pronto all’esordio stagionale in Austria

Tempo di esordio stagionale per Pascal Rizzi, atleta di Cloz che punta a conquistare un posto in squadra per le gare di Coppa del Mondo.

La stagione invernale dello skicross si aprirà il prossimo finesettimana con le gare a Pitztal, in Austria, e lo sciatore noneso della squadra italiana punta ai 100 punti F.I.S. necessari per partecipare alla massima competizione internazionale (Olimpiadi a parte). Un obiettivo solamente sfiorato un anno fa, nonostante Rizzi avesse saltato la prima parte della stagione per un infortunio dovuto alla frattura dell’astragalo.

“Quest’anno mi sono potuto allenare sia in primavera che in estate senza alcun problema fisico – fa sapere dalla Val di Non l’azzurro di Cloz –. Non mi era mai accaduto da quando ho lasciato lo sci alpino per dedicarmi allo skicross. Sono davvero soddisfatto degli allenamenti attuati. Li ho variati rispetto al passato, e i primi raduni sulla neve mi hanno dato la sensazione di essere sulla strada giusta”.

Ora l’obiettivo sarà fare bene in Coppa Europa nella prima parte dell’annata invernale, per poi puntare all’esordio in Coppa del Mondo.

Sulla stessa lunghezza d’onda sono le parole del responsabile del comparto sanitario e fisioterapico del team personale dell’azzurro, Fabio Vighesso. “Il lavoro intrapreso in primavera è proseguito senza intoppi – rivela –. Abbiamo lavorato su aspetti mirati, legati alla disciplina dello skicross, intervenendo su specifiche questioni anche di natura tecnica. Un lavoro personalizzato e capillare che ora, alla prova del nove costituita dall’esordio stagionale, ci dirà, in concreto, come saremo messi”.

Il procuratore dell’azzurro Roberto Giovannini chiosa: “L’atleta si è dichiarato soddisfatto degli allenamenti svolti non solo con il proprio team personale, ma anche durante gli stage effettuati con la squadra italiana e con il comparto tecnico della F.I.S.I.. In questa fase non si può che tenere conto delle sue valutazioni. Per crescere abbiamo ancora bisogno di tanto lavoro e di supporto. E questa è anche la ragione per la quale entro un mese dovremo definire completamente tutte le trattative che sono sempre aperte con alcuni dei nostri partner”.

