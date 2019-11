Due nuove pensiline per la scuola dell’infanzia di Mezzana

Viste le richieste giunte da parte degli operatori della scuola dell’infanzia, l’amministrazione comunale di Mezzana ha deciso di dotare l’edificio scolastico di due pensiline esterne che andranno a proteggere alcuni spazi utilizzati sia dagli utenti esterni per l’accesso all’immobile, sia da parte degli operatori stessi.

In particolare è stata richiesta una prima pensilina delle dimensioni di 160 x 300 centimetri in corrispondenza dell’ingresso dell’edificio, che garantisca il percorso riparato da neve e pioggia dal cancello di ingresso posto sulla strada comunale fino alla porta d’entrata della struttura, e una seconda pensilina delle dimensioni di 120 x 1.000 centimetri da posizionare sul fronte est, in modo da coprire il percorso di accesso alla caldaia, spazio utilizzato dagli operatori per la custodia di attrezzature e giochi da giardino.

L’intenzione dell’amministrazione è dunque quella di procedere all’acquisto di entrambe le pensiline, così da rendere più funzionali gli spazi esterni della struttura scolastica.

Valutata quindi la quantità e la tipologia del prodotto da acquistare, al fine di garantire la soluzione al disagio lamentato e arrecare il minor impatto ambientale e operativo, si è scelto di prediligere manufatti prefabbricati costituiti da strutture leggere in alluminio e copertura in policarbonato.

Per questo è stata incaricata la ditta Carpenteria Metallica Snc di Dimaro Folgarida dell’intervento di installazione per un importo complessivo di 6.469,92 euro oltre l’Iva per un totale di 7.893,30 euro.

Per l’intervento risulta inoltre acquisito il parere di conformità urbanistica, rilasciato dal Funzionario Responsabile dell’ufficio urbanistica del Comune di Mezzana.

