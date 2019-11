Divieto di transito per autotreni e autoarticolati da Carbonare di Folgaria a Lastebasse

Presa di mira dai ladri la città della Quercia.

Nelle ultime settimane i raid in Vallagarina si sono intensificati.

A Rovereto verso le undici di mattina un uomo ha notato due ladri uscire dalla finestra al primo piano in una casa fra via Unione e via Pasubio.

I due malviventi, un uomo e una giovane donna stavano fuggendo dopo aver compiuto un furto d’appartamento.

L’uomo ha immediatamente chiamato la polizia e nel frattempo ha deciso di inseguire i due ladri. La loro agilità e la loro velocità non hanno però lasciato scampo all’uomo.

I due si sono dileguati nelle campagne fra Sacco e San Giorgio entrando in altre proprietà.

All’arrivo delle forze dell’ordine dei due non c’era più traccia.

Nell’appartamento svaligiato abita una coppia di anziani che era uscita per delle commissioni. I ladri si sono fatti largo scassinando gli infissi esterni e con facilità sono entrati all’interno dell’appartamento frugando dappertutto.

Una volta che i due anziani hanno fatto ritorno nella loro abitazione, ancora sotto choc, hanno chiamato la polizia per i rilievi del caso. Cambia l’orario rispetto ai furti in Vallagarina di alcune settimane fa che sono avvenuti dalle 18.00 alle 20.00 dalla banda soprannominata appunto «dell’aperitivo»

Il momento del saccheggio avverrebbe ora nelle ore mattutine approfittando magari dell’uscita per fare la spese e qualche commissione. Purtroppo spesso come obiettivi vengono scelte le persone anziane che difficilmente potrebbero reagire in caso di scoperta dei ladri dentro casa.