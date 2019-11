“Cercami su Instagram”: Serena Valorzi e Mauro Berti a Taio per parlare di social network, solitudine e iperconnessione

A Taio per parlare di social network, solitudine e iperconnessione. Venerdì prossimo, 22 novembre alle 20.30, il teatro comunale di Predaia ospiterà gli autori del libro “Cercami su Instagram – tra Big Data, solitudine e iperconnessione” (Reverdito Editore, 2019) per una serata dedicata ai giovani, ma anche agli adulti, alle nuove tecnologie e alle infinite potenzialità (talvolta pericolose) di Internet.

Serena Valorzi, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale ed esperta in dipendenze da comportamento, e Mauro Berti, scrittore e formatore, nonché vice ispettore al Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trento e responsabile dell’Ufficio Indagini Pedofilia, parleranno dell’uso del web e dei rischi a esso connaturati.

Ma anche di come le moderne tecnologie hanno impattato sulle ultime generazioni, sul singolo, sulla famiglia e sulla coppia. Di come i giovani, ma anche gli adulti, davanti agli schermi si sono chiusi in una impercettibile solitudine, di come gestiscono la noia e alimentano il narcisismo.

“Cercami su Instagram” è un accorato invito a guardare oltre le immagini sorridenti, seducenti e apparentemente spensierate che i ragazzi (e non solo) pubblicano e guardano di continuo sui social network.

In quest’epoca di Big Data e narcisismo, controllo, selfie erotici, coppie online, profilazione e algoritmi complessi, Internet viene a cercarci e ci trova più soli, iperconnessi, influenzabili, a volte aggressivi e con emozioni e pensieri mutati, ma sempre tanto desiderosi di essere visti.

Con un linguaggio semplice e colorato di tanti esempi, facilmente condivisibile anche con i più giovani, gli autori ci accompagnano in un viaggio alla ricerca di nuove chiavi interpretative e nuove possibilità, per essere le persone che vorremmo essere e gli adulti di cui i ragazzi hanno davvero bisogno.

Insieme gli autori hanno già pubblicato: Generazione Cloud. Essere Genitori ai tempi di Smartphone e Tablet – Facci M., Valorzi S., Berti M. – Edizioni Erickson, Trento (2013); Cyberbullismo. Guida completa per genitori, ragazzi e insegnanti – Berti M., Valorzi S., Facci M. – Reverdito Editore, Trento (2017).

