Pallamano serie A: Pressano perde a Sassari. Continua la marcia solitaria del Siena

Il Circolo Pattinatori Artistici Trento, tutti i sabato pomeriggio dei mesi di novembre e dicembre, durante l’orario d’ apertura al pubblico, dalle 14.30 alle 17.30, mette a disposizione gratuitamente le proprie insegnanti per promuovere il pattinaggio artistico, dando la la possibilità a tutti di avvicinarsi a questa spettacolare disciplina di figura oppure per dare consigli preziosi a pattinatori più esperti.

Le prove gratuite non hanno limite di età e chiunque potrà provare uno stile di pattinaggio del tutto diverso dagli altri.

In contemporanea il gruppo agonistico agli ordini del coach Caterina Nemela saranno in gara al palaghiaccio di Fanano, per partecipare alla seconda edizione della Gara Nazionale Elite.

Nella categoria Advanced Novice saranno in gara Alice Ranzani e Caterina Zini.; in quella Junior Alice Orru, Anastasia Silvani, Clara Gutmann, Clara Zadra e Ester Schwarz e nella categoria Senior Giuditta Sartori. Per chi vuole seguire in diretta la gare è possibile farlo collegandosi in streaming al link https://www.youtube.com/playlist,