Maltempo: aggiornamenti della situazione in Trentino. Rimane l’allerta gialla

Episodio inquietante quello successo ad un ragazzo di 14 anni aggredito e derubato del suo cellulare in fondo a via della Cervara a Trento in pieno giorno davanti ai passanti che hanno assistito a tutta la scena

Verso mezzogiorno il ragazzo, di ritorno da scuola stava parlando al cellulare con la mamma, quando alle spalle è stato aggredito e gettato a terra.

Il ladro, un 20 enne di pelle bianca alto circa 1,75, capelli neri a spazzola che parlava male l’italiano, ha subito intimato al ragazzo di consegnargli il cellulare. Cosa che il 14 enne ha fatto.

Per fortuna nelle vicinanze del ragazzo c’era anche lo zio che casualmente stava camminando nella stessa direzione.

Vista la scena si è subito lanciato all’inseguimento del ladro che stava fuggendo verso via dei Cappuccini, che vistosi scoperto ha lasciato cadere il cellulare.

Il ladro dopo aver fatto cadere il cellulare si è rivolto allo zio dicendo: «Denunciami pure ora, tanto non mi interessa nulla»

Sono subito stati allertati i Carabinieri che si sono messi a caccia del ladro ma senza esiti positivi. Il 14 enne poi accompagnato dai genitori ha fatto regolare denuncia presso la caserma di via Barbacovi a Trento

Nella caduta il ragazzo non ha riportato nessuna lesione e si è solo rovinato la giacca quanto è stato gettato a terra. «All’inizio ho avuto paura – spiega il 14 enne raggiunto al telefono – poi ho capito che voleva solo il cellulare e per evitare problemi lo ho subito consegnato al ladro»

«Fortunatamente mio figlio non si è fatto male – afferma invece la mamma – ma è sconcertante che il tutto sia accaduto a mezzogiorno e in una zona trafficata e con tanti testimoni».

L’episodio è stato riportato anche sulla pagina facebook del «Comitato sicurezza Trento» che denuncia da anni fatti simili che avvengono a Trento.

Fra gli internauti è emersa molta preoccupazione per questi episodi che sono in forte aumento e che spesso rimangono impuniti perché oramai nemmeno più denunciati dai cittadini.

«Ecco come siamo ridotti, prigionieri in casa nostra con il terrore di uscire di casa o di permettere ai nostri figli di farlo senza temere per la loro incolumità. No signori.. Così non va… Non va proprio… Servono provvedimenti urgenti ed inderogabili» – Scrive Silvana, un’amica della famiglia protagonista dell’aggressione.

Molti danno la colpa all’immigrazione selvaggia degli ultimi anni: «Sta di fatto che l’aumento della micro criminalità con l’avvento di questa invasione è aumentato esponenzialmente a prescindere da questo caso» – scrive nel merito Michela.

C’è anche chi fa il confronto con altre città, dicendo che Trento sta peggiorando a vista d’occhio e sono molti quelli che ritengono responsabile il Sindaco Andreatta di questa situazione.

C’è chi invece al posto dell’arrabbiatura si lascia cogliere dallo sconforto, è il caso di Fiorenzo:«Temo non ci sia più nulla da fare e dovremo vivere in questa condizione, sperando non peggiori, perché anche se mandiamo questa gente in un altra città, ce ne mandano qui altrettanti o forse di più. Non vorrei fare la Cassandra che prevedeva sventure per cui era invisa a tutti ma bisogna studiare realistiche soluzioni».