Follia in Valsugana, contromano in galleria rischia una strage

Valsugana in difficoltà per via del Maltempo.

Viene monitorato il fiume Brenta che comincia a preoccupare anche in virtù delle previsioni meteorologiche che non sono buone. Nessuna tregua quindi da parte del maltempo sul Trentino.

Da domani sera a martedì sera infatti è attesa una nuova perturbazione con quota neve a 1200 metri (sopra i 1500 metri possibili dai 30 ai 50 centimetri di neve).

Pubblicità Pubblicità

Il tempo dovrebbe dare una tregua tra mercoledì e giovedì ma venerdì potrebbe tornare la pioggia per tutto il week end.

Alle 13.30 circa a causa del manto stradale c’è stato un incidente all’altezza dell’uscita Cirè direzione Trento.

Sono state coinvolte 3 macchine. Sul posto i vigili del fuoco che deviano il traffico. Non vengono registrati feriti gravi.

Questa mattina alle 9.30 quasi nello stesso punto si sono scontrate due auto. Due i feriti lievi soccorsi sul posto dai sanitari di Trentino Emergenza. Si tratta di un 18 enne e un 37 enne

Pubblicità Pubblicità



Nelle ultime 48 ore sono stati segnalati molti casi di macchine che sono finite in testa-coda a Cire all’altezza distributore Agip in direzione Trento per colpa della strada scivolosa o delle molte buche che si sono aperte a causa della pioggia battente.

Pubblicità Pubblicità

In località Tomaselli una frana ha invaso la strada per il Tesino. Il traffico è stato deviato da Samone. (FOTO)

In Alta Valsugana nevica sopra i 1000 metri e le strade di rilievo sono tutte percorribili senza problematiche. Si segnala la formazione di molte buche sulla Strada Statale 47.

In bassa Valsugana e in Primiero nevica fra i 1800 e i 2000 metri. Non sono segnalate criticità per le strade di questo Settore e le strade di montagna sono percorribili con attrezzatura da neve.

Chiuso Passo Rolle per pericolo valanghe da San Martino di Castrozza a Passo Rolle. Chiuso passo Broccon lato primiero per lavori di esbosco piante.

Si rammenta la chiusura stagionale della S.P.31 del Passo Manghen da località Baessa (km 15+500) a località Ponte Stua nel Comune di Castello-Molina di Fiemme (km 32+500).

Si registra un piccolo smottamento lungo la SP 60 di Ospedaletto con senso unico alternato, sulla SP 39 di Samone con restringimento di carreggiata e due cedimenti del sedime stradale sulla SP 79 nel tratto attualmente chiuso per permettere le operazioni di esbosco del legname.

Il Brenta a Barco alle ore 19.15 (foto Levico Per caso)