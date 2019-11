Cles, ecco la nuova casa di CIA – Agricoltori Italiani

Aria di festa ieri mattina per l’inaugurazione della nuova sede di CIA – Agricoltori Italiani del Trentino in via Salvo d’Acquisto a Cles. In prossimità di piazza Fiera gli agricoltori potranno ora usufruire di nuovi spazi, moderni e accoglienti.

CIA è presente in Val di Non dal lontano 1974 e negli anni ha raccolto sempre maggiori adesioni fino a raggiungere oltre 2.000 associati delle valli del Noce, che assiste con professionalità e competenza.

Dal 2004 il quartier generale degli agricoltori si trovava in via Dallafior, dove gli spazi erano stati ampliati più volte negli anni. Ora un nuovo salto di qualità, per la gioia e la soddisfazione del presidente Paolo Calovi. “Questa è una tappa importante di un percorso che ci sta portando a investire sulle persone e sui territori, un progetto di sviluppo visto anche settimana scorsa con la sede di Tione – ha ricordato ieri –. Il centro sono gli agricoltori e bisogna riconoscere il loro valore”.

Nonostante la neve che ha imbiancato le vie del capoluogo noneso, molti soci e clienti hanno voluto festeggiare assieme ai collaboratori e alla direzione.

Erano presenti anche molte autorità, fra le quali il sindaco Ruggero Mucchi che si è complimentato per la scelta lungimirante di investire sul territorio, con CIA punto di riferimento per tutta la valle.

“Frequento gli uffici CIA fin dall’infanzia – ha detto con affetto Silvano Dominici, presidente della Comunità di Valle e socio CIA –. L’agricoltura riguarda tutti, influisce su tutta la comunità, anche non agricola. In questi tempi le organizzazioni professionali hanno una grande responsabilità”.

La deputata Martina Loss, anche in vece dell’assessore provinciale Giulia Zanotelli, ha sottolineato invece la presenza di tanta gente, come segno del valore dell’agricoltura, che vive un particolare momento di difficoltà e che non vede correttamente riconosciuti il proprio lavoro, la cura del paesaggio e la difesa dal dissesto idrogeologico.

Marina Mattarei, presidente della Federazione delle Cooperative, ha aggiunto che “una nuova sede decentrata significa ‘visione’, la stessa che serve all’agricoltura per le sfide attuali. Bisogna fare rete, puntare sui giovani. Il lavoro contadino deve avere di nuovo dignità e merita che la comunità e le istituzioni stiano al suo fianco”.

Al classico taglio del nastro è seguito un ricchissimo buffet.

“Abbiamo voluto coinvolgere per il rinfresco i soci del territorio valorizzando i loro prodotti” ha concluso Marcello Bonadiman, responsabile della sede CIA di Cles.