Problemi legati al maltempo, la situazione sulle strade della Val di Non e della Val di Sole

Dopo l’abbondante nevicata vissuta ieri in Val di Non e Val di Sole, oggi il maltempo ha concesso una tregua, anche se sono attese nuove precipitazioni nella notte.

La neve, che ha interessato anche località al di sotto dei 400 metri, ha causato non pochi disagi, legati soprattutto alla caduta di piante sulle sedi stradali e al pericolo di schianto di alberi, in particolare nella zona di Taio.

Da questa mattina sono ripresi gli interventi per il taglio e la messa in sicurezza delle piante che risultano in condizioni di precario equilibrio lungo diverse arterie viarie delle Valli del Noce.

Sono inoltre stati avviati alcuni lavori per la sistemazione di frane e smottamenti registrati lungo alcune tratte stradali in alta Val di Non.

Al momento sono ancora chiuse per consentire il taglio delle piante instabili le seguenti arterie: S.S. 239 di Campiglio tra Folgarida e Passo Campo Carlo Magno; S.S. 42 del Tonale e della Mendola tra Ronzone e Passo Mendola; ex S.S. 43 tra l’intersezione con la S.P. 203 e località Sabino; S.P. 73 Destra Anaunia tra Tuenno e Terres; S.P. 6 di Rumo tra Preghena e Rumo; S.P. 28 tra confine con la provincia di Bolzano e Revò; S.P. 68 di Bresimo tra Preghena e Bresimo.

Dalla tarda mattinata sono state riaperte la S.S. 42 nel tratto tra Vermiglio e Passo del Tonale, già chiusa per slavine, la S.P. 13 tra Taio e Tres e da Tres verso Vervò e la S.P. 141 a monte dell’abitato di Malé, già chiuse per pericolo caduta piante.

Per pericolo valanghe rimane chiusa la S.P. 141 direzione Montes. Su questa strada è consentito il transito solo nelle fasce orarie: 07:00-08:30, 12:00-13:30 e 18:00-19:00 sotto la sorveglianza dei Vigili del Fuoco volontari.

Si segnala inoltre la chiusura per pericolo valanghe della S.S. 42 tra Passo Mendola e Appiano, in provincia di Bolzano.