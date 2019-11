Neve in Val di Non, Vigili del Fuoco costretti agli straordinari

Quella di ieri, venerdì 15 novembre, è stata una giornata intensa per tutti i corpi dei Vigili del Fuoco volontari del Trentino, impegnati a gestire la sicurezza generale lavorando ininterrottamente.

In Val di Non gli interventi hanno riguardato soprattutto il taglio di piante cadute sulla carreggiata sotto il peso della neve, qualche incidente e il traino di camion.

Nelle prime ore di questa mattina il Comune di Rumo era ancora isolato per la caduta di numerose piante su entrambe le provinciali. I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per gestire la viabilità, pensando prima di tutto alla sicurezza delle persone. Il pericolo di caduta piante sulla carreggiata rimane comunque elevato.

Il corpo di Denno, dopo il supporto ai camion in difficoltà nella mattinata, ha trascorso il pomeriggio e la serata ad eseguire vari interventi di assistenza al traffico e taglio piante pericolanti.

I Vigili del Fuoco volontari di Taio sono stati impegnati dal primo pomeriggio per varie problematiche connesse alla nevicata in corso. Numerosi sono stati i traini di autocarri in difficoltà, il taglio di piante, oltre a un incidente stradale e altri servizi di assistenza agli automobilisti.

A Campodenno, invece, alcune squadre sono uscite a tagliare qualche pianta pericolante e a installare i pali per segnalare la presenza degli idranti sul territorio comunale.

