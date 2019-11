Ex Villa Rosa di Pergine, «Bene il bando pubblico di gara per favorirne il recupero. La prossima iniziativa per l’ex Hotel Panorama di Sardagna»

Nella precedente legislatura ho denunciato in numerose occasioni il gigantesco patrimonio di immobili inutilizzati di proprietà pubblica, con svariate ispezioni nelle strutture in stato di abbandono.

Si parla di circa 120 milioni di Euro (dato fornito dall’ex Assessore Gilmozzi in risposta a uno dei miei atti politici) di strutture in disuso e in preda ai vandali: dall’ex Artigianelli di Susà, all’ex scuola per gli sport invernali al Passo del Tonale, solo per citare due “ex” degne di nota.

Come rappresentante di AGIRE per il Trentino ho voluto continuare a portare avanti questo impegno anche dalla parte della maggioranza, e tra le mie prime iniziative in questa legislatura ho visitato proprio l’ex Villa Rosa, sollecitando la Giunta provinciale sulla necessità di avere un ruolo propulsivo nella razionalizzazione degli immobili pubblici attualmente non utilizzati o che necessitano di ingenti investimenti per la loro necessaria funzionalità.

Sono quindi molto soddisfatto per l’attenzione dimostrata dalla Giunta provinciale su questo tema, con un’operazione che va nel senso di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico non più in uso, favorendone il recupero e la riqualificazione attraverso l’apporto di risorse dell’economia privata.

Al momento sono infatti strutture che per il pubblico generano esclusivamente costi, per il mantenimento, per la sorveglianza e per la messa in sicurezza.

La prossima iniziativa spero riguardi l’ex Hotel Panorama di Sardagna, l’imponente struttura di proprietà della Provincia che vanta la più bella vista sulla città di Trento, per il quale ho ricevuto personalmente manifestazioni di interesse (a causa dei numerosi atti politici che ho prodotto sulla struttura e presenti sul web) da parte di agenzie italiane specializzate in strutture ricettive e immobili di pregio con clienti disposti ad investire.

Qui la mia ispezione alla struttura di Pergine nel febbraio 2019

«E cosi Cia» – il blog del Consigliere provinciale Claudio Cia