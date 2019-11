Diego Mosna è il nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A

Si gioca interamente nella giornata di domenica 17 novembre il sesto turno di regular season SuperLega Credem Banca 2019/20.

L’Itas Trentino sarà ospite dell’Allianz Milano, che da questa stagione disputa le partite all’Allianz Cloud (già PalaLido) di Milano.

Fischio d’inizio previsto per le ore 18.

Superato il doppio turno casalingo Verona-Piacenza in cui ha raccolto cinque dei sei punti disponibili per la propria classifica, la formazione Campione del Mondo si appresta a sostenere il terzo impegno in trasferta della propria stagione regolare contro un altro di quegli avversari che puntano a conquistare una posizione di prestigio nella pallavolo italiana.

“Fino ad ora Milano ha messo da parte tanti punti in classifica per poter puntare legittimamente ad una delle prime quattro posizioni, un piazzamento che interessa ovviamente anche a noi – sottolinea l’allenatore gialloblù Angelo Lorenzetti – . Proprio per questo motivo l’impegno di domenica è sicuramente importante ma non ancora decisivo. Non dobbiamo infatti dimenticarci che siamo solo all’inizio della Regular Season e che, ancora prima che vincere, queste partite bisogna giocarle con l’atteggiamento giusto: quello che vorrei vedere dalla mia squadra anche in questa occasione“.

L’Itas Trentino si presenterà alla sfida, la quinta ufficiale del suo mese di novembre, al gran completo; l’ex di turno Klemen Cebulj è, come sino ad ora capitato sempre in questa stagione, in ballottaggio per una maglia da titolare con Russell e Kovacevic.

Trentino Volley scenderà in campo in Lombardia per la 822a partita ufficiale della sua storia e andrà a caccia della 575a vittoria assoluta: attualmente ne conta 301 in casa e 273 in trasferta

Il match offrirà a Trentino Volley l’occasione per tornare a giocare una partita al PalaLido di Milano (ora denominato Allianz Cloud) a poco più di dodici anni di distanza dall’ultima volta. Nello storico impianto meneghino, completamente ricostruito rispetto al passato, il precedente più recente è datato 22 ottobre 2007, quando il Club gialloblù ebbe la meglio della Sparkling Milano per 3-2. Fu quello l’unico incontro vinto nella struttura, visto che nelle altre tre partite disputate erano arrivate solo sconfitte: per 1-3 il 11 gennaio 2003 e il 21 gennaio 2001 e per 0-3 il 9 dicembre 2001 contro l’Asystel.

L’avvio di regular season è stato in linea con le rinnovate ambizioni dell’Allianz Milano. Tornata proprio da questa stagione a giocare effettivamente nel capoluogo lombardo, la Società del Presidente Fusaro (nata solo nel 2013, alla quinta stagione consecutiva nel massimo campionato italiano) ha infatti messo da parte già tre vittorie in sole quattro partite giocate, avendo osservato proprio nell’ultima giornata il proprio turno di riposo. Tutto ciò senza poter praticamente mai contare sull’apporto del proprio Capitano Piano e, successivamente, neppure sul suo naturale sostituto Alletti: entrambi i centrali saranno ai box per molto tempo per problemi fisici di natura differente.

Il nuovo allenatore Roberto Piazza ha quindi offerto spazio al giovane italiano Gironi (uno schiacciatore che, per necessità, sta giocando anche in posto 3), affidandosi poi alle qualità dei vari Abdel-Aziz, Petric, Clevenot, Sbertoli e Kozamernik per ottenere risultati di grande livello, come già accaduto nelle trasferte di Busto Arsizio, Perugia e Monza dove la squadra ha raccolto sempre il successo per 3-0. L’unica sconfitta sin qui subita è invece arrivata fra le (nuove) mura amiche dell’Allianz Cloud nella sola partita già giocata a Milano (0-3 con Civitanova).

L’incontro sarà diretto dalla coppia composta da Andrea Puecher (primo arbitro di Padova, in Serie A dal 2003 ed internazionale dal 2013) e Dominga Lot (seconda di Santa Lucia di Piave – Treviso, di categoria dal 2010 ed internazionale dal 2017). L’ultimo precedente con Trentino Volley per Puecher (alla seconda direzione stagionale in SuperLega) risale al 10 marzo (Trento-Ravenna 3-0), mentre per Lot (alla quarta partita di questo campionato) l’incrocio più recente coi colori trentini riguarda gara 3 di semifinale Play Off 2019 (vittoria casalinga con Civitanova per 3-2).