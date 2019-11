Conclusi i lavori di sistemazione del cimitero di Tuenno

Pavimentazione in porfido, nuova camera mortuaria, ossario e servizi igienici: si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di sistemazione e di adeguamento del cimitero di Tuenno, un intervento molto atteso dalla popolazione che ha visto il Comune di Ville d’Anaunia impegnato per un importo di circa 250mila euro.

I lavori – previsti dal progetto dell’ingegner Mauro Larcher (che ha assunto l’incarico di direttore dei lavori) e suddivisi in tre lotti – hanno riguardato l’adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche, la realizzazione di una camera mortuaria (precedentemente non presente nel territorio comunale), di un cinerario e di un ossario, dei servizi igienici e delle relative reti di scarico delle acque bianche e nere.

L’opera ha riguardato inoltre il rifacimento completo della pavimentazione in porfido del camminamento centrale e dell’impianto di illuminazione.

Pubblicità Pubblicità

L’intervento ha consentito infine un graduale recupero dell’area laddove le inumazioni risalivano a un passato ormai piuttosto remoto, consentendo l’adeguamento della struttura a quanto previsto dalla normativa vigente.

In questo modo, nella parte del cimitero dove erano collocate le sepolture più antiche, sono stati esumati i resti e reso disponibile il sito per circa 70 future nuove sepolture. Sul nuovo ossario comune è stata apposta una targa a ricordo dei defunti.

Pubblicità Pubblicità

“Non possiamo che essere soddisfatti per la conclusione dei lavori, che hanno consentito la sistemazione di un’area delicata come quella del cimitero – spiega l’assessore ai lavori pubblici Sergio Larcher –. Un’area alla quale la cittadinanza è ovviamente legata dal punto di vista affettivo, in quanto rappresenta il luogo del riposo dei nostri avi, il luogo dove commemorarli e tenerne vivo il ricordo”.

Pubblicità Pubblicità