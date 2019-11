Neve su tutta la Val di Non, le disposizioni della Polizia Locale Anaunia

Sopralluogo ieri mattina dell’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca, Giulia Zanotelli a Dimaro e in Val di Bresimo, i territori più colpiti, nelle Valli del Noce, dalle conseguenze della “tempesta Vaia” dell’ottobre 2018.

L’assessore ha voluto visitare i cantieri del Servizio Bacini montani della Provincia, sia per prendere atto dell’avanzamento dei lavori, sia per incontrare le squadre di operai, che sono alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento, come da consolidata tradizione delle sistemazioni idraulico-forestali in Trentino e in Alto Adige.

L’assessore Zanotelli ha preso atto dell’importanza dei lavori che si stanno svolgendo, al fine di aumentare la sicurezza del territorio, nonché della professionalità e dedizione sia del personale tecnico che di quello operaio.

Come è noto, a Dimaro la colata di detriti che si è originata nella parte alta del bacino del rio Rotiano ha raggiunto con estrema violenza il centro abitato, causando la morte di una persona e danneggiando edifici civili e commerciali, infrastrutture pubbliche e private.

L’alluvione ha colpito severamente anche il bacino del torrente Barnes a Bresimo. Le abbondanti piogge hanno causato l’innesco di una colata di detriti lungo il rio delle Malghe, affluente del Barnes, nel quale confluisce in località Rotonda di Bresimo. La colata ha di conseguenza interessato anche l’alveo del Barnes, lasciando a tratti ingenti depositi di materiale e a tratti estese erosioni sulle sponde.

Il Servizio Bacini montani della Provincia sta attualmente eseguendo lavori di sistemazione idraulico-forestale sul rio Rotiano a Dimaro, e sul torrente Barnes ed i suoi affluenti in Val di Bresimo. Dopo i lavori urgenti effettuati nei mesi immediatamente successivi all’alluvione, per liberare le aree invase dai detriti portati dai torrenti e ripristinare le opere di difesa idraulica danneggiate, i tecnici provinciali hanno progettato ulteriori opere per diminuire la pericolosità delle aree colpite dagli eventi alluvionali. Ora le squadre di operai del Servizio, sotto la supervisione dei tecnici, stanno eseguendo i lavori.

A Dimaro si stanno eseguendo lavori nella parte intermedia del bacino del rio Rotiano, lavori finalizzati al ripristino dell’alveo del rio ed al controllo del trasporto di materiale, nel caso si verificassero in futuro ulteriori colate di detrito. E’ inoltre iniziata la realizzazione del nuovo canale, più capiente, sul conoide dove si trova parte dell’abitato di Dimaro.

In Val di Bresimo sono stati avviati i lavori di sistemazione dell’alveo e delle sponde sia del torrente Barnes che dell’affluente rio delle Malghe.

I lavori consistono nella realizzazione di opere in massi a secco e cementati (soglie sul fondo dell’alveo per impedire l’erosione; scogliere per proteggere le sponde).