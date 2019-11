«Dove vogliamo arrivare»: sabato e domenica il 125° congresso della SAT

Domani a Arco e domenica a Riva si terrà il centoventicinquesimo congresso della Sat.

Il tema centrale delle due giornate di lavori, sarà “ La frequentazione della montagna”.

Le sedi si raggiungeranno autonomamente ed il ritrovo è fissato per le 7 al parcheggio ex Sit di via Lung’Adige Monte Grappa.

Il programma prevede per sabato mattina alle 10 un’escursione al “ Bosco Caproni” con visita alle cave di oolite ed alle trincee della Grande Guerra.

A partire dalle 16 la festa dei soci cinquantennali con concerto del Coro Castel di Arco ed una conferenza sulla storia della Sat.

In conclusione la cena a Palazzo Marchetti.

Domenica nella sala Dolomiti del Centro Congressi di Riva del Garda, inizierà il congresso con l’intervento della presidente Anna Facchini ed a seguire le relazioni di Elena Guella, Mario Paissan, Giovanna Siviero, Geremia Gios e Roberto Bertoldi.

Le conclusioni saranno di Anna Facchini per una sintesi dal titolo “ Dove vogliamo arrivare”.

I lavori congressuali saranno preceduti dalla tradizionale sfilata accompagnata dalla Fanfara Alpina di Riva del Garda che partirà dalla chiesa di Santa Maria Assunta in piazza Cavour.