Dermatologia si trasferisce a Villa Igea

Si cercano testimoni per chiarire la dinamica di quanto è accaduto mercoledì attorno alle 19.00 all’incrocio tra via Roma e via Prepositura.

Il nostro giornale sull’episodio ha scritto un articolo pochi minuti dopo il fatto

Un residente si era fermato a fotografare i nuovi graffiti che erano stati disegnati sulla facciata del fabbricato dove risiede in piazza Portela.

In quel mentre veniva aggredito verbalmente da un nord africano che lo insultava, probabilmente a causa del timore che le foto non fossero fatte ai graffiti, (foto) ma a a quegli “onesti personaggi” che popolano ormai a tutte le ore la zona.

Nemmeno cinque minuti dopo il residente a bordo della propria autovettura, imboccava via Prepositura provenendo da via Roma.

A quel punto il nordafricano dopo averlo riconosciuto, correva contro l’auto cercando l’impatto per simulare l’investimento.

A confermare la dinamica è una fonte al di sopra di ogni sospetto: “Il Dolomiti” che ieri titolava “Scatta foto alle scritte sui muri ma viene minacciato verbalmente. Va via ma l’aggressore cerca di farsi investire dall’auto”.

Di certo un asso nella manica, ma il protagonista che sostiene che intuito quanto stava succedendo ha fermato la macchina, cerca lo stesso dei testimoni.

Col nord africano a terra, sono intervenute le forze dell’ordine, la Polizia Municipale e l’ambulanza, insomma un casino che è stato notato da molti.

Il 33 enne africano è stato poi portato al santa Chiara di Trento dove è stato piantonato dalla Polizia Locale. Per lui nessuna ferita.

Evidentemente l’uso del cellulare nel quadrilatero della Portela innervosisce non poco quei soggetti terrorizzati dalla possibilità di essere fotografati.

Qualche mese fa, una signora in piazza Leonardo da Vinci, è stata vittima di un’aggressione per il solo fatto di aver estratto il cellulare per rispondere ad una chiamata.

In quel caso gli aggressori furono due giovani di colore e solo l’intervento di terze persone, limitò i danni.

Una zona quella della Portela, via Prepositura e piazzetta Leonardo da Vinci ormai fuori dal tempo e dalle regole, dove spacciatori, delinquenti e «papponi» fanno quello che vogliono tenendo in ostaggio i residenti costretti a subire umiliazioni, ed a vivere giornalmente nel terrore e in mezzo al totale degrado.

Una situazione sfuggita al controllo delle istituzioni e alle forze dell’ordine che non riescono più a controllare i crimini che si svolgono regolarmente in quella zona.