Mezzana, saldo Imis entro il 16 dicembre: ecco le modalità per il versamento

Il 16 dicembre prossimo scadrà il termine per il pagamento del saldo Imis anno 2019 del Comune di Mezzana, che attraverso un avviso ha ricordato le modalità per il versamento.

A riguardo vengono confermate le aliquote già comunicate con l’invio della nota informativa in occasione della scadenza per l’acconto di giugno, nota accompagnata dal prospetto immobiliare dettagliato con il calcolo del tributo e i relativi modelli F24 precompilati per il versamento sia dell’acconto che del saldo.

Nel caso non fossero intervenute variazioni tali da modificare l’ammontare dell’imposta già comunicato, il Comune invita i cittadini a utilizzare gli stampati trasmessi (modello F24 – saldo), disponibili anche sullo sportello on-line per il contribuente (le credenziali per il primo accesso sono reperibili sulle comunicazioni trasmesse in passato).

Per chi invece avesse subito variazioni (compravendite, successioni, modifiche catastali), per quanto a conoscenza del Comune, l’amministrazione provvederà a inviare un nuovo conteggio, allegando un modello F24 precompilato per il versamento del saldo a conguaglio.

Nell’avviso si informa anche che è possibile aderire al servizio di notifica tramite e-mail che, se attivato, permetterà di ricevere tutti i nuovi documenti in modalità elettronica e non più cartacea.

Per l’attivazione è sufficiente inviare una richiesta all’indirizzo tributi@comune.mezzana.tn.it oppure procedere tramite lo sportello on-line. In questo caso il Comune raccomanda di non inserire indirizzi di e-mail condivise o di lavoro per prevenire il recapito di informazioni personali a terzi. Al momento il servizio non è disponibile per indirizzi pec.

Per tutte le informazioni sull’imposta è comunque possibile accedere all’apposita sezione del sito www.comune.mezzana.tn.it.

