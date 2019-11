Cles, taglio del nastro in vista per la nuova sede di CIA – Agricoltori Italiani

Sarà inaugurata dopodomani, sabato 16 novembre, alle 10 la nuova sede di CIA – Agricoltori Italiani del Trentino in via Salvo d’Acquisto 10, a Cles.

Dopo quella di Tione, che ha visto il taglio del nastro venerdì 8 novembre, la sede CIA di Cles è la seconda a essere inaugurata nel giro di pochi giorni.

Gli agricoltori e i territori sono da sempre al centro per CIA e le sempre maggiori necessità di consulenza, servizi e formazione, nonché il numero di soci e clienti che è cresciuto negli anni, hanno richiesto uno spostamento degli uffici da via Dallafior a via Salvo d’Acquisto.

“Nei pressi di piazza Fiera ora troviamo spazi più accoglienti e adeguati, dove i veri protagonisti sono gli agricoltori – fanno sapere i vertici degli Agricoltori Italiani del Trentino –. Qui potranno trovare risposta a tutti i bisogni legati alle loro imprese e attività”.

La nuova sede è aperta già dall’estate, ma si è preferito attendere il termine della stagione e della raccolta delle mele per festeggiare insieme l’avvio della nuova struttura.

“L’invito – aggiungono in conclusione i dirigenti CIA – è rivolto a tutti i soci, ai collaboratori e alle autorità, per passare un momento di festa, con semplicità, ma con la voglia di ricominciare con nuovo slancio nella sede dedicata alle comunità delle valli del Noce, punto di riferimento per l’agricoltura nonesa e solandra”.

