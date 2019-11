A Revò un incontro con Atmar sulle malattie reumatiche: cosa sono, come si differenziano, come si curano

Il Comune di Revò, nell’ambito delle iniziative di prevenzione ed educazione alla salute, organizza in collaborazione con ATMAR -Associazione Trentina Malati Reumatici un incontro intitolato “Malattie reumatiche: cosa sono, come si differenziano, come si curano”.

La serata avrà luogo martedì 26 novembre alle 20.30 nella Sala delle Colonne al piano terra del Municipio di Revò.

L’incontro vedrà come relatore il dottor Giuseppe Paolazzi, già direttore dell’Unità Operativa Complessa di Reumatologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. Dopo la relazione il dottor Paolazzi risponderà alle domande del pubblico.

Pubblicità Pubblicità

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.

Pubblicità Pubblicità