Predaia cerca un necroforo fossore per i cimiteri comunali

Il Comune di Predaia intende avviare un confronto concorrenziale per l’affidamento sulla piattaforma informatica Acquisti on-line della pubblica amministrazione trentina del servizio di necroforo fossore dei cimiteri comunali per gli anni 2020-2021.

L’avviso pubblicato, che ha lo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di imprese, consiste in un’indagine esplorativa del mercato, finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, di un elenco di operatori da invitare successivamente a presentare la propria offerta al confronto concorrenziale, in base alla vigente normativa provinciale e nazionale in materia di contratti pubblici.

Ciascun operatore economico interessato, in possesso dei requisiti, dovrà inviare all’indirizzo pec comune@pec.comune.predaia.tn.it la documentazione, firmata digitalmente (con firma da parte del legale rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore), scaricabile dal sito internet del Comune.

La documentazione consiste in una manifestazione d’interesse (in forma libera) e in un modulo per la “Dichiarazione di partecipazione allegato A”.

Il termine massimo per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato a mezzogiorno di giovedì 28 novembre. Il bando completo e la documentazione sono scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.predaia.tn.it.

