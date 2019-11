Consiglio comunale shock: a Rovereto la maggioranza non c’è più

La provincia autonoma di Trento nella giornata di ieri ha diffuso un comunicato critico nei confronti dei comuni di Trambileno, Vallarsa e Terragnolo rei di aver pubblicato presso il comune un grafico della Valdastico «fuorviante».

I tre comuni replicano alla provincia con una nota che riportiamo in modo integrale sotto.

IL COMUNICATO – In riferimento all’immagine sopra esposta (foto titolo) riguardante il possibile tracciato della autostrada A31 Valdastico Nord con arrivo a Rovereto Sud, contenuto nel materiale informativo in distribuzione agli elettori, le amministrazioni comunali di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa e il comitato organizzatore della consultazione, come richiamato anche da un comunicato stampa diffuso dalla Provincia Autonoma di Trento specificano che si tratta di una elaborazione grafica prodotta allo scopo.

Allo stato attuale non è stato depositato alcun progetto/studio di fattibilità relativo al collegamento con Rovereto Sud come approvato dalla Provincia. Per poter favorire gli elettori a comprendere l’opera, alla luce degli sviluppi avvenuti tra gennaio e novembre 2019 che hanno dichiarato superato il tracciato T5 del precedente studio di fattibilità, è stata elaborata una ricostruzione grafica schematica mettendo assieme le dichiarazioni pervenute nei mesi scorsi dal presidente della Provincia.

In particolare è noto che la Regione Veneto intende portare la A31 fino a Pedemonte, e che l’ipotesi portata avanti dall’attuale Giunta provinciale è di uscire a Rovereto Sud.

Il presidente Fugatti ha inoltre più volte dichiarato che la strada dovrebbe passare nella parte settentrionale del Pasubio per poi forare la montagna a valle della sorgente di Spino. Inoltre è stato ipotizzato un casello a Terragnolo utile anche a servire la zona di Folgaria. Non è stata qui rappresentata l’ipotesi paventata di una uscita per la Vallarsa dichiarata da valutare.

Mettendo assieme tali elementi è uscita una rappresentazione grafica che pur non essendo esaustiva e definitiva mette insieme i vari elementi sopracitati.

Il fatto che la cartina non abbia scala, che il tracciato sia tratteggiato e siano indicate solo alcune località, rende evidente il fatto che non si tratta di un progetto da illustrare alle popolazioni ma di una simulazione grafica per orientare gli elettori dei comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa sulla geografia delle valli interessate, sulle montagne da attraversare per aiutare ragionare sulla ipotesi in oggetto, non avendo ancora elaborati progettuali a disposizione.

Le tre amministrazioni e il comitato organizzatore stanno lavorando con correttezza, garantendo la massima trasparenza riguardo gli atti di cui sono a conoscenza, proprio con lo spirito di mantenere un alto livello nella consultazione nonostante la stessa abbia puramente valore simbolico.

Le amministrazioni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa – il comitato organizzatore della consultazione popolare