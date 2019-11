Campodenno: la Pro Loco Castel Belasi organizza la festa di Capodanno tra musica, balli e tanta voglia di stare in compagnia

È già tempo di pensare a come festeggiare il Capodanno a Campodenno.

Per la notte di San Silvestro la Pro Loco Castel Belasi ha organizzato una serata in compagnia in sala Pozza con buffet e aperitivo alle 20 e a seguire ballo liscio con Leonardo Bort e la sua fisarmonica. Allo scoccare della mezzanotte non potrà mancare il brindisi per dare il benvenuto al nuovo anno.

“Anche quest’anno abbiamo pensato a un bel programma per festeggiare tutti insieme il Capodanno – rivela la presidente della Pro Loco Nadia Bertagnolli –. Ci sarà un ricco buffet e non mancherà la musica per i ballerini, ma anche per chi ha solamente voglia di fare due chiacchiere accompagnate dalle note della fisarmonica. La sala è grande e riscaldata e a mezzanotte brinderemo al nuovo anno con spumante e panettone”.

Pubblicità Pubblicità

La quota d’iscrizione è di 25 euro a persona. Prenotazioni entro il 24 novembre con versamento anticipato di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni basta contattare Nadia al numero 349.7140290.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità