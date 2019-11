Alla Casa di Riposo Santa Maria di Cles un incontro sull’Alzheimer: “Solitudine e demenza”

È successo a Cles nella galleria che dal centro porta alla stazione dei Treni. Un camion, nonostante in bella vista ci fosse il segnale di divieto di transito per i veicoli sopra i 3 metri di altezza, ha deciso di avventurarsi nella galleria per arrivare alla stazione.

Appena entrato nel tunnel però il suo camion si è incastrato perdendo la copertura del tetto.(vedi video) Il camionista non è più riuscito a muoversi ne avanti e ne indietro.

Sono quindi intervenuti gli uomini della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la carreggiata ed estratto il mezzo dalla galleria. Per il conducente in arrivo una bella sanzione e probabilmente i costi sostenuti dai vigili del fuoco. Una disattenzione che costerà quindi cara all’azienda.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità