Via alla campagna “Movember” della Lilt: anche a Cles visite alla prostata gratuite

Anche quest’anno l’onda della campagna di prevenzione “Movember” della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) è arrivata a Cles e in Trentino, affinché uomini e ragazzi prendano parte attiva nella protezione della propria salute.

Nel mese di novembre la Lilt sostiene questa campagna di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili (prostata, testicoli) intervenendo con un’azione concreta, per divulgare il messaggio dell’importanza di sani stili di vita, oltre a proporre un servizio di visite e consulenze.

In tutto il Trentino, infatti, offrirà visite gratuite alla prostata per gli uomini sopra i 50 anni e i medici Lilt saranno disponibili anche per controlli ai più giovani (tra i 20 e i 50 anni) o per consulenze a chi voglia saperne di più o conoscere gli eventuali segnali d’allarme, anche per capire cosa fare in caso di familiarità con questi tumori. L’augurio è che soprattutto i giovani approfittino del servizio, che li facilita nell’approccio col medico.

Le visite sono prenotabili al Centro Prevenzione Lilt di Trento (tel. 0461.932758, centroprevenzione@lilttrento.it) e nelle Delegazioni Lilt a Arco, Borgo, Cavalese, Cavedine, Cles, Mezzano, Pergine, Rovereto, Tione.

Per quanto riguarda la sede di Cles le visite sono su appuntamento, da prendere entro il 19 novembre telefonando al numero 0463.625223 il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 17 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo delegazionecles@lilttrento.it.

“Vogliamo spingere gli uomini a prendere parte al movimento, per incoraggiarli ad adottare sani stili di vita, favorire la diagnosi precoce, aumentare l’efficacia dei trattamenti e ridurre il numero di decessi – sottolinea il presidente Lilt dott. Mario Cristofolini –. È consigliabile una visita urologica con esplorazione rettale con cadenza suggerita dal medico per chi ha più di 50 anni (o a partire dai 40 anni in caso di familiarità con la malattia oncologica). A partire dai 20 anni, invece, si consiglia una visita urologica (testicoli) che va comunque sempre fatta in caso di improvvisi cambiamenti fisici o funzionali. Il medico di Medicina Generale rimane il primo riferimento per informazioni o indicazioni, per poi passare eventualmente allo specialista”.

Simbolo tangibile della condivisione dei ragazzi e degli uomini a “Movember” (da “moustache” baffi e “November”) sono appunto i baffi, che si fanno crescere per tutto il mese, diventando Mo-Bro (Movember Brothers, fratelli in Movember) un passaparola che ci si augura trovi sempre più adesioni e raggiunga sempre più persone.

IL TUMORE ALLA PROSTATA – Il tumore della prostata è la neoplasia più frequente tra gli uomini con 35.300 casi ogni anno, 1 uomo su 8 nell’arco della vita, e rappresenta il 18% di tutti i tumori per gli uomini con età maggiore di 50 anni (dati Airtum, report 2017). Per mortalità negli uomini è al 3° posto dopo il cancro del polmone e del colon retto.

In Trentino si stimano circa 300 nuovi casi all’anno con una sopravvivenza del 91% a 5 anni dalla diagnosi. Un dato molto incoraggiante, favorito dalle buone prassi per una diagnosi sempre più precoce e da tecniche terapeutiche sempre più efficaci.

Tra i fattori di rischio si identificano quelli genetici ed ambientali: l’età (dopo i 40-50 anni), la storia familiare (il rischio aumenta da 3 a 10 volte a seconda del numero di parenti colpiti di primo grado), i fattori ormonali (alti livelli di testosterone). E quelli legati allo stile di vita: sedentarietà, obesità, dieta ipocalorica e grassa (latticini, carne rossa) e povera di verdura.

Sono fattori protettivi, invece, una dieta ricca di frutta e verdura (vitamine C e D, oligoelementi, antiossidanti) e una regolare attività fisica.

Infine è utile prestare attenzione ai segnali di allarme: disturbi nella minzione (difficoltà, stimoli frequenti soprattutto notturni, flusso debole); disturbi funzionali, che peraltro sono maggiormente presenti nell’ipertrofia prostatica.

Il 31% dei maschi over 50 anni (quelli con rischio maggiore) lo ritiene poco pericoloso, non fan prevenzione; il 37% non ha mai effettuato visita specialistica dall’urologo e il 25% non ha mai eseguito un esame del PSA.

Il 50% degli uomini non conosce i sintomi e l’impatto importante sulla qualità della vita e la sessualità, oltre al rischio per la vita, né conoscono le nuove terapie più personalizzate e meno invalidanti.

Ecco quindi l’importanza delle campagne di sensibilizzazione e informazione realizzate dalla Lilt, per scelte responsabili e consapevoli.