Teatro strapieno a Rallo per l’incontro con Manolo: «Bisogna rispettare le leggi eterne della montagna»

Invitato dall’assessore allo sport del Comune di Ville d’Anaunia Matteo Mendini, il mago dell’arrampicata Manolo – alias Maurizio Zanolla – è stato protagonista l’altra sera di un incontro pubblico a Rallo, accolto da un teatro gremito e da applausi scroscianti.

Intervistato sul palco dal bibliotecario Marcello Ranieri, l’alpinista di origini bellunesi si è raccontato al folto pubblico accorso anche da fuori valle per ascoltare i suoi racconti e seguire – attraverso le immagini del docufilm – una delle imprese che lo hanno visto protagonista.

“Dopo le prime esperienze, ho iniziato a mettere nello zaino il senso di responsabilità. La montagna non ha regole scritte, ma leggi eterne e se provi a non rispettarle prima o poi ti vengono ricordate” sono state le parole dell’arrampicatore che, come l’assessore Mendini, ha apprezzato in maniera particolare la presenza di tantissimi giovani e giovanissimi in sala.

Alcuni di loro sono intervenuti nel dibattito finale, esternando le proprie impressioni. “Di fronte alla mia prima vera scalata – ha raccontato Manolo – mi sono trovato come davanti a un muro di paura. Ma ho capito che se mi fossi fermato lì mi sarei ritrovato davanti a quel muro per sempre… L’alpinismo è un’attività umana, si è sempre andati in montagna, anche se comporta dei rischi. Tutti abbiamo il diritto di andarci come desideriamo, per cercare quello che più ci interessa e sempre nel rispetto degli altri”.

