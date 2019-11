Tassullo ricorda con affetto il professor Adolfo Menapace

A cinque anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 12 novembre del 2014, un gruppo di cittadini di Tassullo ha voluto ricordare il professor Adolfo Menapace, figura conosciuta e stimata nell’ambiente di Ville d’Anaunia e anche al di fuori dei confini comunali.

“Il 12 novembre di cinque anni fa ci ha lasciato il prof. Adolfo Menapace, dirigente scolastico, educatore, ma soprattutto storico e divulgatore della cultura nelle Quattro Ville e in Val di Non – scrive il gruppo di cittadini –. Maestro di scuola elementare prima a Dimaro (1951, il primo incarico) poi in successione a Salter, Dermulo, Nanno, Sanzeno, Tassullo, nel 1978 è diventato direttore didattico con incarico a Revò, a Fondo ed infine a Cles. È stato amministratore della locale Cassa Rurale, docente all’Università della Terza età, presidente del Circolo Anziani e Pensionati 4 Ville. Prezioso il suo impegno nel far conoscere, come guida, le bellezze artistiche di Tassullo e della Val di Non”.

Ma il professor Menapace è stato anche autore di alcuni libri importanti. “Sono da ricordare alcune sue opere – si legge ancora nel ricordo pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Ville d’Anaunia – come il libro “Capitelli in Val di Non” dedicato alle decine di capitelli votivi sparsi per strade e campagne dell’Anaunia, commissionato dalla Pro Cultura centro Studi Nonesi di Cles. Preziosi i volumi editi dall’ex Comune di Tassullo: “Ieri e oggi, le Quattro Ville nel tempo”, una narrazione frutto di attenta ricerca sulla storia dell’ex Comune di Tassullo; “Vigili del fuoco volontari di Tassullo: storia del corpo”, uno spaccato sull’attività del sodalizio nei 130 anni di vita; “Raccolta di scritti di don Gioseffo Pinamonti”, presentato nel 1998 a 150 anni dalla morte dell’illustre concittadino; “1982-2007: AIDO Val di Non: 25 anni di solidarietà per la vita”, commissionato nel 2007 dall’associazione AIDO Val di Non”.

“Nel 2018 – scrivono in conclusione i compaesani del professor Menapace – gli alunni della scuola primaria di Tassullo lo hanno ricordato con un’opera pittorica a lui dedicata affissa sul “Muro dei beni comuni” tra i personaggi di rilievo”.

