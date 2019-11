Successo per il convegno sull’avviamento ai salti in estensione. Arriva anche il ringraziamento della FIDAL al G.S. Valsugana

E’ sempre Cus Trento che si conferma al vertice del campionato di serie D, imbattuto dopo quattro giornate.

Alle sue spalle Gardolo e Virtus Riva e qui i valori importanti del torneo finiscono con due outsider: Villafranca e Gs Riva che avrebbero ancora tutto il tempo per rientrare in gioco.

Ai play off quest’anno andranno le prime otto classificate, ma chi sarà in gioco per la promozione saranno le prime quattro.

E’ vero che siamo solo alla quarta giornata, ma i valori delle squadre si sono già capiti ed il campionato sarà sempre diviso in due fasce.

In caduta libera Piani e Europa.

I Piani in versione Under 20, avevano fatto ben sperare dopo la prima vittoria ed invece si è innescato un ridimensionamento progressivo.

L’Europa Bolzano è ancora alla ricerca della prima vittoria e chiude la classifica con un sorprendente – in negativo – Rovereto che nonostante presenti in panchina l’esperto coach Fumagalli, non è ancora riuscito a entrare nel vivo del campionato.

A trascinare il Cus Trento nella vittoria con Pergine è stato Bailoni autore di 31 punti con 6 triple che ha finito per fare il vuoto sia nella sua squadra ( è l’unico giocatore ad aver chiuso in doppia cifra) che nei confronti degli avversari.

Pergine ha risposto con 4 giocatori in doppia cifra – Zavarise, Martinatti, Maschero e Dapic – ma non è stato sufficiente per frenare la corsa del Cus.

Il prossimo turno sarà favorevole alle inseguitrici della capolista. Il Cus Trento infatti osserverà il turno di riposo e la classifica potrebbe cambiare assetto.

RISULTATI. Pergine Audace – Junior Basket Rovereto 73 – 67. Gardolo – Paganella Lavis 70 – 49. Gs Riva – Europa 67_56, Virtus Riva Piani 58 – 51. Cus Trento – Pergine 86 – 61.

CLASSIFICA: Cus Trento 8. Gardolo e Virtus Altogarda 6. Psg Villafranca, Gs Riva 4. Paganella-Lavis, Piani Junior Under 20 e Basket Pergine e Pergine Audace 2. Rovereto e Europa Bolzano 0.