Predaia, entro il 30 novembre le domande di contributo da parte di enti e associazioni

Il Comune di Predaia ha reso noto che il 30 novembre 2019 è il termine entro il quale enti e associazioni possono presentare istanza per la concessione di contributi ordinari a sostegno di attività previste nel 2020.

Ai sensi dell’articolo 1 dei “Criteri, termini e modalità per l’assegnazione dei contributi ad Enti ed Associazioni”, infatti, le istanze per la concessione di contributi ordinari a sostegno dell’attività che si prevede di svolgere nell’anno 2020 devono essere presentate entro e non oltre la fine di novembre.

Per presentare la propria richiesta è necessario utilizzare la modulistica allegata al disciplinare stesso e reperibile sul sito internet del Comune (www.comune.predaia.tn.it).

Gli uffici competenti sono disponibili per eventuali chiarimenti al numero 0463.536121 interno 7.

