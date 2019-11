Parco delle Coste Cognola: scoperti alimenti cotti abbandonati

Il traguardo dei 120 anni di storia arriva in un momento molto positivo per il Sait.

Totalmente risanato dopo “tre anni vissuti pericolosamente”, come ha sintetizzato oggi nella conferenza stampa di presentazione degli eventi il direttore Luca Picciarelli, ora il Consorzio è in piena fase di rilancio. “Oggi quel periodo è alle nostre spalle – ha affermato il presidente Roberto Simoni – abbiamo davanti nuove sfide e progetti ambiziosi”.

Oltre tre milioni di euro saranno investiti per ristrutturare completamente – il cantiere terminerà ad aprile – il Superstore di Trento sud, che integrerà anche un ristorante, ed altre iniziative di rinnovo di strutture e nuove aperture sono in calendario per i prossimi mesi.

Pubblicità Pubblicità

In questo contesto sono state programmate numerose iniziative per i 120 anni, sia di tipo sociale (5% sulla spesa per tre giorni finanzieranno l’acquisto di almeno 3 pulmini di Anffas), sia commerciali (in palio 120 buoni spesa di mille euro ciascuno con una lotteria degli scontrini di almeno 15 euro e multipli), sia celebrative (due convegni: sulla figura del fondatore e sulle prospettive del consorzio con l’ad di Coop Italia Maura Latini).

“Gli sforzi che sono stati profusi negli ultimi esercizi e le scelte coraggiose degli amministratori del Consorzio Sait – ha affermato il presidente Roberto Simoni – hanno restituito all’intero sistema l’agilità per poter competere in un mercato che è radicalmente cambiato, senza rinunciare alle proprie finalità originarie, ma anzi perseguendole con strumenti più evoluti, in grado di rafforzare il servizio ai valori fondanti del movimento cooperativo”.

Fin dalla fondazione, risalente al 23 novembre 1899, l’elemento più rappresentativo e ricorrente è stato il legame con il territorio; rapporto mutualistico, livelli occupazionali, presidio del territorio anche nelle zone più decentrate e “imprenditorialmente” meno interessanti, produzioni locali rappresentano la sintesi dei valori che hanno mosso l’impresa SAIT.

Il Consorzio è stato motore e volano della catena del valore, guidato con sapienza da amministratori e soci che lo hanno saputo traghettare a cavallo di due secoli di storia.

Pubblicità Pubblicità



Per il direttore generale Luca Picciarelli “Sait è profondamente cambiato negli anni. Partito come struttura votata alla logistica ed alla negoziazione, nei decenni sono stati aggiunti servizi commerciali e di gestione delle reti di vendita, fino ad oggi dove le competenze amministrative e finanziarie hanno consentito la messa in sicurezza delle situazioni più critiche ed il consolidamento/rilancio di quelle più solide”.

È sembrato opportuno ai soci del Consorzio fissare nella memoria di tutti il raggiungimento di un traguardo così importante con iniziative che racchiudano lo spirito dell’attività della Cooperazione di consumo trentina

Le iniziative per i soci e clienti – Per festeggiare questa importante ricorrenza due iniziative molto importanti; la prima a vocazione sociale mira a restituire al territorio parte dei risultati raggiunti destinando il 5% dell’incasso delle giornate del 25, 26 e 27 novembre 2019 all’acquisto di almeno 3 pulmini attrezzati dell’Anffas.

La seconda attraverso un ’operazione commerciale che consentirà ai clienti – dal 23 novembre alla fine dell’anno – di vincere 120 tessere precaricate da 1000 euro ciascuna attraverso una lotteria degli scontrini di almeno 15 euro di spesa (e multipli). Tecnicamente, occorrerà “giocare” lo scontrino sul sito www.laspesainfamiglia.coop e scoprire subito se si è vinto uno dei tre premi giornalieri da 1000 euro. In caso di esito negativo, ci sarà una seconda possibilità di vincere il buono spesa con estrazione finale.

I convegni – Commemorazione di Emanuele Lanzerotti a Romeno. Sabato 23 novembre, nella località dell’Alta Val di Non, verrà ricordato Emanuele Lanzerotti, fondatore e primo presidente di Sait. Alle ore 10.30 appuntamento al cimitero per la benedizione e la posa della corona. A seguire, alle ore 11 alla sala Lanzerotti della Cassa Rurale Val di Non sempre a Romeno, interventi di Roberto Simoni, presidente di Sait, e Marina Mattarei, presidente della Federazione. Quindi due relazioni. La prima di Mariagrazia Sironi (nipote di Lanzerotti) su “La figura di Emanuele Lanzerotti” e di Renzo Tommasi (autore del libro “100 anni di Sait”) su “Le attualità di Emanuele Lanzerotti”.

Convegno: Sait, quale evoluzione? “La prospettiva del consorzio delle cooperative di consumo trentine dopo 120 anni”. Titolo e tema del convegno di sabato 30 novembre alla sala Lanzerotti della sede di Sait a Trento in via Innsbruck. Apertura (ore 9.30) affidata al presidente di Sait, Roberto Simoni. Quindi interventi di Maura Latini, ad Coop Italia; Luca Raffaele, direttore Next – Nuova Economia per Tutti; Fulvia Mantovani, cooperativa Iris – pastificio produttore Vivi Verde Coop.