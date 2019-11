Impresub: Gianbattista Coradello condannato a tre anni di reclusione per evasione fiscale

L’imprenditore Gianbattista Coradello è stato condannato a tre anni di carcere per omessa dichiarazione dei redditi relativi al 2010.

L’imprenditore trentino, titolare della Impresub, non ha dichiarato redditi per quattro anni.

Insieme a lui è stato condannato anche l’amministratore delegato Lionello Conci, punito con un anno e mezzo di reclusione.

I redditi non dichiarati si riferiscono alla Idm (Impresub Diving and Marine), una società controllata del gruppo con sede in Egitto.

La condanna del giudice arriva solo per quanto riguarda l’anno 2010, mentre le accuse degli anni precedenti (2007, 2008, 2009) sono cadute in prescrizione.

L’importo dei redditi non dichiarati ammonta quindi a 165 mila euro.

A Coradello sono stati sequestrati beni immobili e conti in banca per un totale di 400 mila euro mentre per Conci la somma dei sequestri è arrivata a 160 mila euro.

Entrambi erano accusati di estrovestizione, cioè l’aver avviato un’azienda all’estero per non pagare le tasse in Italia.

Secondo la difesa l’Impresub era fortemente attiva in Egitto dove era presente la sede e tutti i dipendenti. In realtà dalle indagini della Guardia di Finanza in terra egiziana la Impresub si limitava a svolgere piccoli compiti di assunzione del personale e ad avviare contatti con l’amministrazione locale.

Nella sede di Trento invece si sceglievano i tecnici qualificati, la clientela e si decidevano le operazione da condurre. L’Italia era il vero centro decisionale dell’azienda, e quindi proprio in Italia si sarebbero dovute pagare le tasse.

Impresub un’impresa messa in liquidazione volontaria – già leader, a livello mondiale, nel settore della prospezione marina, installazione sottomarina, bonifica di fondali, nonché della ricerca e recupero di relitti – era entrata nell’occhio del ciclone nel 2015 per poi finire nuovamente sotto la lente d’ingrandimento ad Aprile del 2019 quando le indagini avevano fatto emergere che la società negli anni 2013 e 2014, aveva omesso di versare le ritenute fiscali, operate quale sostituto d’imposta, per la rilevante cifra di 2,2 milioni di euro.

Il rilevante ammontare dei mancati versamenti ha portato alla contestazione del delitto di “omesso versamento di ritenute certificate”, per cui la Procura della Repubblica di Trento aveva richiesto ed ottenuto, dal G.I.P. del Tribunale di Trento, il sequestro, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di beni e valori fino al raggiungimento dei 2.259.457,57 € di ritenute non versate.

In sede di indagine erano state sequestrate liquidità per oltre 434.000 €, rinvenute sui conti della società e su analoghi rapporti e polizze intestati al suo rappresentante legale, nonché le quote societarie ed una villa, con annesso garage, di proprietà di quest’ultimo, sita in Trento, frazione Villamontagna, del valore complessivo di circa 1.825.000 €.