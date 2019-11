ESport: il Fenomeno incompreso degli sport elettronici

C’è un argomento tra gli appassionati del settore che sta tenendo banco in questo periodo su Facebook che nasce dalla visione di un servizio delle iene trasmesso il 31 ottobre di quest’anno.

Il tema del servizio è stato quello degli ESports.

Si tratta, per chi non fosse avvezzo al termine, degli “Sport Elettronici” con tornei giocati a livello competitivo, organizzato e professionistico con federazioni riconosciute come la ESL o la MLG (Major League Gaming).

I tornei sono organizzati come veri e propri eventi sportivi con arbitri, regole e commentatori.

I più famosi sono “World Ciber Games”, “l’Electronic Sports World Cup” o il “DreamHack.

In questi tornei si possono vincere, oltre la fama e la gloria per gli appassionati, veri montepremi milionari e contratti di sponsorizzazione.

Quindi per chi riesce a distinguersi si entra proprio in un’ottica da professionista e da atleta diventando un EGamer.

Il sevizio de Le iene sembra, più che improntato sulla polemica pura, ignorare il fenomeno non riuscendolo a comprenderlo appieno.

Si limita a banalizzare gli ESport perché i protagonisti sono molto spesso giovani adolescenti giudicati perditempo perché giocano sempre non capendo che sono dei professionisti che guadagnano dagli ESport, quindi l’allenamento diviene fondamentale per il successo.

Il mondo si evolve. Anche i nostri nonni dicevano ai nostri padri di studiare e pensare al futuro invece di perdere tempo dietro a un pallone. I nostri genitori invece si dimostrarono più indulgenti perché vedevano in quella possibilità una forma di riscatto e di affermazione. I tempi cambiano ma non è facile comprendere l’evoluzione sociale.

Ci sentiamo di affermare che il servizio pecchi solamente di ignoranza non sottolineando e centrando il vero problema.

La notizia non è di per se che ragazzi decidano di intraprendere una carriera Sportiva con gli ESport ma che la carriera di questi atleti duri poco e che quindi possa portare ad un disagio sociale.

Il massimo dell’espressione atletica negli Sport Elettronici e di 10 anni. La nota dolente risulta essere il range di questo periodo che va dai 15 ai 25 anni.

In definitiva si appende il Joypad al chiodo ad una età in cui si è ancora giovani con una intera vita davanti. Se non si interviene in questo lasso di tempo ed i ragazzi non vengono seguiti abbandonando il loro percorso scolastico e formativo si rischia di perderli.

La denuncia quindi non dovrebbe indirizzarsi verso gli ESport ma alla società che non è in grado di gestire il fenomeno. Il divario generazionale è troppo ampio e l’evoluzione tecnologica talmente invadente che rende difficile per certe fasce di età la comprensione sociale del fenomeno.

Non ci sentiamo di condannare questi giovani ragazzi che vivono il loro tempo come invece si intuisce dal servizio delle Iene. Piuttosto meglio consigliare alle famiglie di comprenderne l’importanza per i propri figli accompagnandoli nel percorso formativo sia scolastico che emotivo.

Ricordandosi sempre che uno su mille ce la fa.