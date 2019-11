Controllo politico sull’Istituto Culturale Ladino? La replica di Luca Guglielmi

I Carabinieri di Cavalese, nell’ambito dei serrati servizi di controllo del territorio, coordinati dal Comando Provinciale di Trento per contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti negli ambienti giovanili, hanno eseguito una serie di mirati interventi nei luoghi di aggregazione e nei locali delle valli di Fiemme, Fassa e Primiero, aumentando la proiezione esterna di carabinieri sia in divisa sia in borghese.

A Moena, in un noto punto di ritrovo giovanile adiacente agli impianti sportivi, nel corso di una di queste verifiche, i militari del Nucleo Operativo hanno individuato due ragazzi, per il loro atteggiamento sospetto e all’esito del controllo, è stato rinvenuto un modico quantitativo di cocaina ed una somma di denaro ritenuta verosimilmente provento di un’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente ed il denaro rinvenuto, sono stati posti sotto sequestro, mentre il ragazzo, trovato in possesso del contante, è stato denunciato alla Magistratura Trentina per spaccio, l’altro che deteneva la cocaina è stato segnalato al Commissariato del Governo di Trento, quale assuntore di stupefacenti. La seconda segnalazione, non meno grave della denuncia, avrà tra l’altro ripercussioni sulla validità della sua patente di guida, che come previsto dall’art. 75 D.P.R. del 309/90, subirà sicuramente restrizioni.

